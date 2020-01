Le prix Opus du Compositeur de l'année est remis à Éric Champagne

« Le gala des prix Opus permet chaque année de mesurer la vitalité de la musique au Québec. Éric Champagne y a certainement contribué par son travail, son talent et sa sensibilité. Son œuvre nous a impressionnés, émus et enthousiasmés par sa puissance et je souhaite qu'elle rayonne et continue d'enrichir notre vie culturelle », a affirmé Véronique Fontaine.

À propos d'Éric Champagne

Le compositeur Éric Champagne détient une maîtrise en composition de l'Université de Montréal. Il a travaillé, entre autres, auprès des compositeurs Michel Tétreault, François-Hugues Leclair, Michel Longtin, Denis Gougeon, Luis de Pablo, José Evangelista, John McCabe et Gary Kulesha. Sa musique est régulièrement interprétée au Québec et à travers le Canada, aux États-Unis, en Europe et en Inde par des ensembles et solistes de renom, notamment l'Orchestre Académique de Zurich (Suisse), les orchestres symphoniques de Montréal, Québec, Vancouver et Kitchener-Waterloo, l'Orchestre Métropolitain et l'Orchestre de la Francophonie (Montréal), l'Orchestre symphonique de l'Estuaire (Rimouski), le Quatuor Molinari, le Trio Fibonacci ainsi que le quintette à vents Pentaèdre. Il a aussi collaboré avec des poètes et des artistes en arts visuels pour la réalisation de projets multidisciplinaires. Éric Champagne est lauréat de plusieurs prix et distinctions, dont le prix Opus Découverte de l'année 2014 et le Prix du CALQ - Œuvre de l'année à Montréal pour sa Symphonie no 1 créée en mars 2014 par l'Orchestre Métropolitain, au terme de son mandat de compositeur en résidence.

La saison 2018-2019 a été marquée par une diffusion exceptionnelle des créations d'Éric Champagne, tant au pays qu'à l'international. En tout, ce sont 17 de ses œuvres qui ont été jouées au cours de 32 concerts présentés dans 11 villes différentes au Canada, en Belgique et en Suisse.

