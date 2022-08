Le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice est remis au service de police de la ville d'Edmonton

FREDERICTON, NB, le 26 août 2022 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les gouvernements et les policiers travaillent en étroite collaboration avec les collectivités et les familles pour prévenir la criminalité chez les jeunes et s'assurer que le système de justice pour les jeunes est juste et efficace. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir le travail novateur effectué par ses partenaires pour aider les jeunes ayant des démêlés avec la justice.

Hier, le ministère de la Justice Canada, en collaboration avec l'Association canadienne des policiers et l'Association canadienne des chefs de police, a remis le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice au sergent Kendall Booth, à Leeanne Harvey, coordonnatrice des programmes pour les jeunes du service de police d'Edmonton, et à Michael Peters, gestionnaire de programme au YMCA du nord de l'Alberta. Le prix souligne leur approche novatrice en matière de maintien de l'ordre et les efforts qu'ils ont déployés dans le cadre de leur programme DIVERSIONfirst.

Le programme DIVERSIONfirst consiste en un partenariat entre le service de police d'Edmonton, le YMCA du nord de l'Alberta et le Boys and Girls Club Big Brothers Big Sisters. L'objectif du programme est de faire répondre les jeunes de leurs actes tout en leur offrant de nouvelles possibilités et en les aidant à mieux préparer leur avenir. Le programme DIVERSIONfirst permet aux jeunes ayant commis leur première infraction criminelle non violente d'avoir accès à du soutien communautaire et familial afin de les aider à jeter les bases d'un avenir meilleur exempt de criminalité. Le programme adopte une approche de justice réparatrice qui aide les jeunes à faire le lien entre leurs comportements et les préjudices qu'ils se sont causés et qu'ils ont causés à la collectivité, à leur famille et aux victimes.

Les lauréats ont reçu des hommages hier soir à la conférence biennale de l'Association canadienne des policiers qui s'est tenue à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Citations

« Le travail qu'effectue le service de police d'Edmonton en collaboration avec ses partenaires communautaires améliore réellement la vie des jeunes. Le programme DIVERSIONfirst est un exemple formidable de collaboration qui offre une approche de justice réparatrice. Je veux féliciter les lauréats de cette année pour leur approche novatrice en matière de maintien de l'ordre et les efforts qu'ils ont déployés pour aider nos jeunes. »

L'honorable David Lametti, C.P. c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« L'Association canadienne des policiers est fière de travailler avec le ministère de la Justice Canada pour souligner les réalisations et l'ingéniosité des membres du personnel d'application de la loi de première ligne qui élaborent de nouvelles stratégies, particulièrement en ce qui concerne l'interaction des jeunes avec le système de justice. Ceux et celles d'entre nous qui travaillent dans le domaine de l'application de la loi savent que les membres du personnel policier canadien, tant les civils que les agents assermentés, se dépassent régulièrement en sortant du cadre de leurs fonctions, et nous sommes heureux, comme association nationale, de souligner ces réussites. »

Tom Stamatakis

Président, Association canadienne des policiers

« L'ACCP croit en l'importance d'amener les jeunes contrevenants du Canada à emprunter une voie plus positive et saine, et à devenir de meilleures personnes respectueuses des lois grâce à des interventions découlant de la justice réparatrice pour les jeunes. Nous soutenons les approches qui tiennent compte de l'âge et encouragent l'adoption d'une bonne conduite plutôt que celles qui sont fondées sur les peines et la justice traditionnelle. Ce prix rend hommage aux personnes offrant des approches novatrices nécessaires pour aider les jeunes Canadiens, prévenir la criminalité et réduire la récidive. »

Chef Danny Smyth

Président, Association canadienne des chefs de police

Faits en bref

Le Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice rend hommage aux policiers et aux personnes participant à une initiative policière qui, seuls ou en équipe, mettent au point, pour intervenir auprès des jeunes qui ont des démêlés avec la justice, des méthodes innovatrices ou des pratiques prometteuses qui vont au-delà du système judiciaire officiel.

rend hommage aux policiers et aux personnes participant à une initiative policière qui, seuls ou en équipe, mettent au point, pour intervenir auprès des jeunes qui ont des démêlés avec la justice, des méthodes innovatrices ou des pratiques prometteuses qui vont au-delà du système judiciaire officiel. Le prix est présenté avec la collaboration de l'Association canadienne des chefs de police et de l'Association canadienne des policiers.https://www.youtube.com/JusticeCanadaFr

Produits connexes

Prix national du maintien de l'ordre dans le domaine de la justice pour les jeunes du ministre de la Justice

Lauréats de 2022

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Lametti sur Twitter : @MinJusticeFR.

Inscrivez-vous afin de recevoir nos communiqués et plus au moyen de fils RSS. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, consultez le site https://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]