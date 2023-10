- Pour leur invention de l'aimant en néodyme (Nd-Fe-B) et leur contribution à son application pratique -

TOKYO, le 5 oct. 2023 /CNW/ -- La Fondation Honda, une organisation d'intérêt public, a annoncé que le 44e prix Honda sera décerné en 2023 au japonais Masato Sagawa (conseiller de Daido Steel Co., Ltd. et président de NDFEB Corporation), et à l'américain John J. Croat (ancien président de John Croat Consulting, Inc.), les inventeurs de l'aimant permanent le plus puissant du monde, l'aimant en néodyme. Ils ont tous deux mis au point des méthodes différentes de fabrication de l'aimant à peu près en même temps, de manière totalement indépendante l'un de l'autre.

Aimants à néodyme frittés et collés : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202309290455/_prw_PI1fl_s8VnQv7X.jpg

Les aimants permanents jouent un rôle important en tant que matériau fondamental dans la société moderne. Leur usage est répandu dans diverses industries, y compris l'électronique, la machinerie industrielle et les automobiles. Lorsque M. Sagawa et M. Croat ont commencé leurs recherches, l'aimant le plus puissant était l'aimant à base de samarium-cobalt (Sm-Co), mis au point en 1969.

Dans le cadre de leurs projets de recherche indépendants, M. Sagawa et M. Croat ont étudié le potentiel des matériaux magnétiques à base de fer (Fe), un matériau plus abondant qui a un moment magnétique plus important (*1) que le cobalt. Ils ont ajouté du néodyme, un élément des terres rares (Nd), à la place du samarium, et une petite quantité de bore (B) à l'aimant à base de fer, créant ainsi l'aimant permanent Nd-Fe-B. En 1982, à peu près à la même époque, M. Sagawa a publié un article sur le processus de frittage, et M. Croat a présenté son article sur le processus de solidification rapide comme méthode de fabrication d'aimants.

L'arrivée de l'aimant de néodyme (l'aimant permanent Nd-Fe-B), qui montre une forte coercitivité même avec une pièce de quelques millimètres seulement, a permis une réduction significative de la taille des moteurs et des disques durs, faisant ainsi progresser l'utilisation des TI dans la société. L'aimant en néodyme représente aujourd'hui 95 % du marché des aimants permanents utilisés dans les moteurs des éoliennes et des véhicules électriques et hybrides. Cet aimant a permis d'étendre l'électrification des moteurs tout en améliorant leur efficacité, ce qui contribue à réduire considérablement les émissions de CO 2 .

Au fil des ans, la Fondation Honda s'est donné pour mission de promouvoir l'« écotechnologie » (*2) qui vise à contribuer au développement de la technologie scientifique et de l'humanité, en harmonisant les environnements humains et naturels. Les inventions étant parfaitement conformes à cette mission, le prix sera décerné à MM. Sagawa et Croat pour leurs inventions qui méritent la plus haute reconnaissance.

Remarques :

(*1) Moment magnétique : mesure de la force d'attraction d'un champ magnétique

(*2) Écotechnologie : Néologisme combinant nature (écologie) et technologie dans le contexte de la civilisation considérée dans son ensemble. Ce concept a été promu par la Fondation Honda dès 1979 et cherche à établir de nouveaux concepts technologiques dont la société humaine a besoin pour favoriser la coexistence des personnes et de la technologie.

Recherches et biographie de M. Sagawa : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202309290455-O1-8FTEJxG6.pdf

Recherches et biographie de M. Croat : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202309290455-O2-qez2T3X8.pdf

Historique des recherches sur les aimants permanents/ Présent et avenir des aimants de néodyme : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202309290455-O5-d20w1u9F.pdf

À propos de la Fondation Honda et de la cérémonie de remise des prix

La fondation Honda a créé le prix Honda en 1980. Il s'agissait alors du premier prix international décerné au Japon en reconnaissance des réalisations ayant contribué à « la création d'une civilisation véritablement humaine ». Une cérémonie de remise de prix aura lieu à l'hôtel Imperial de Tokyo, au Japon, le 16 novembre 2023. En plus des médailles et des diplômes, les lauréats recevront un total de 10 millions de yens.

Pour en savoir plus, consultez https://kyodonewsprwire.jp/attach/202309290455-O4-wWBaKurv.pdf

Site Web officiel de la Fondation Honda : https://www.hondafoundation.jp/fr/

