TOKYO, le 2 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation Honda est une fondation d'intérêt public créée par Soichiro Honda et son frère cadet Benjiro. Elle est actuellement dirigée par le président Hiroto Ishida. La fondation a créé le prix Honda en 1980 en tant que premier prix international du Japon qui reconnaît les réalisations qui contribuent à « l'avènement d'une civilisation véritablement humaine».

En 2024, le 45e prix Honda sera décerné au Dr James G. Fujimoto, professeur d'ingénierie électrique Elihu Thomson au laboratoire de recherche en électronique du département d'ingénierie électrique et d'informatique du Massachusetts Institute of Technology (MIT), aux États-Unis, pour le développement de la tomographie en cohérence optique (TCO) par son groupe de recherche. Le prix reconnaît également sa contribution à la commercialisation et à l'application clinique de la TCO dans les domaines de l'ophtalmologie, de la cardiologie et de la recherche biomédicale.

La TCO est une nouvelle modalité d'imagerie analogue à l'échographie, sauf qu'elle mesure le délai d'écho et l'amplitude de la lumière rétrodiffusée au lieu de celle du son. La TCO permet l'imagerie en temps réel, avec une résolution microscopique, d'une structure subsuperficielle dans les tissus et les matériaux biologiques. Elle a des applications dans de multiples spécialités médicales ainsi que dans la recherche fondamentale et la fabrication. La TCO peut être combinée à des cathéters, endoscopes et laparoscopes à fibre optique pour permettre de procéder à une imagerie à l'intérieur du corps. Elle permet la « biopsie optique », c'est-à-dire l'imagerie de la pathologie en temps réel, sans qu'il soit nécessaire de prélever des échantillons comme c'est le cas pour la biopsie excisionnelle conventionnelle.

Le développement de la TCO est un exemple du pouvoir des équipes multidisciplinaires de recherche collaborative qui interviennent en recherche fondamentale, ingénierie, médecine clinique et industrie. À la fin des années 1980, ce type de projet multidisciplinaire était relativement rare, et l'équipe du Dr Fujimoto a fait preuve d'une approche pionnière de la recherche conjointe en médecine et en ingénierie.

L'équipe du Dr Fujimoto a d'abord cherché à utiliser la TCO en ophtalmologie. Cette technologie a été inventée par David Huang, doctorant en médecine dans le groupe de recherche de Fujimoto, en étroite collaboration avec Eric Swanson, expert en communication optique par satellite, et les docteurs. Carmen Puliafito et Joel Schuman, spécialistes de la rétine et du glaucome. La TCO est devenue une norme de soins en ophtalmologie avec 20 à 30 millions d'interventions effectuées dans le monde chaque année. Elle facilite la détection précoce de maladies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique et le glaucome, ce qui permet de traiter les patients avant que ne survienne une perte irréversible de la vision.

La TCO intravasculaire a été mise au point par le scientifique invité Mark Brezinski, un cardiologue titulaire d'un doctorat en médecine. Les jeunes entreprises dirigées par M. Swanson, combinées aux investissements de l'industrie, ont joué un rôle clé dans la commercialisation de la TCO dans les domaines de l'ophtalmologie et de la cardiologie. Aujourd'hui, il existe une communauté internationale de recherche qui compte plus de 100 groupes de recherche universitaires et entreprises développant la technologie et les applications cliniques de la TCO.

La TCO peut être utilisée pour orienter le traitement des maladies, ce qui permet d'améliorer les résultats et de réduire les coûts des soins de santé. À l'avenir, la TCO de l'œil pourrait être utilisée dans les magasins d'optométrie, les pharmacies et les cabinets de médecins de premier recours pour le dépistage du diabète, des maladies neurologiques et d'autres maladies systémiques. Dans le domaine de la cardiologie, la TCO intravasculaire apparaît comme une technique précieuse pour guider le traitement de l'infarctus du myocarde. Des études cliniques ont démontré que l'orientation du traitement de la TCO intravasculaire peut réduire les taux d'événements cardiaques indésirables majeurs.

Au fil des ans, la Fondation Honda s'est donné pour mission de promouvoir l'écotechnologie*. Le Dr Fujimoto, qui a dirigé l'équipe de recherche sur la TCO, est le seul chercheur qui a contribué de manière constante au développement et à la diffusion de la TCO, ce qui est tout à fait conforme à sa mission et mérite la plus haute reconnaissance. Par conséquent, le 45e prix Honda sera décerné au Dr Fujimoto.

Une cérémonie de remise de prix aura lieu le 18 novembre 2024 à l'hôtel Imperial de Tokyo, au Japon. En plus d'une médaille et d'un diplôme, le lauréat recevra 10 millions de yens.

*Écotechnologie : philosophie conviviale fondée sur la science et la technologie. Elle vise à harmoniser l'environnement naturel et humain et à trouver des solutions aux problèmes sociaux, en adoptant une méthodologie qui implique quelque chose de plus qu'un simple « respect de la Terre », ce qui est le sens généralement associé au mot « écologie ».

