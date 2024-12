- La tomographie par cohérence optique marque une avancée dans la détection des maladies et leur traitement -

TOKYO, 11 décembre 2024 /CNW/ - La Fondation Honda à Tokyo a organisé la 45e cérémonie de remise du prix Honda le 18 novembre 2024, au cours de laquelle a été décerné le prix de cette année à Dr. James G. Fujimoto, professeur de génie électrique et d'informatique Elihu Thomson, laboratoire de recherche sur l'électronique, Massachusetts Institute of Technology, États-Unis.

Image 1 :https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202412030993/_prw_PI1fl_nIY61dsF.jpg

Image 2 :https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202412030993/_prw_PI2fl_aHrJ96fK.jpg

Hiroto Ishida, président de la Fondation Honda, a déclaré dans son discours d'ouverture : « Nous avons l'honneur de remettre le prix Honda à Dr. James G. Fujimoto en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles, qui ont apporté un grand espoir à l'humanité dans les domaines de la science, de la technologie et de la médecine de la prochaine génération. »

Ensuite, Hirohisa Uchida, à la présidence du comité de sélection du prix Honda, a expliqué les raisons de la sélection de cette année. « L'OCT est une technologie qui utilise une lumière cohérente et un interféromètre pour obtenir des images transversales non destructives. M. Fujimoto et son groupe de recherche ont été les premiers à mettre au point cette technologie et à l'utiliser pour obtenir des images transversales de la rétine et des vaisseaux sanguins. Il a également commercialisé le premier OCT ophtalmique au monde afin d'en promouvoir l'utilisation à grande échelle. Aujourd'hui, l'OCT trouve des applications non seulement en ophtalmologie et en cardiologie, mais aussi dans la détection précoce des maladies diabétiques et neurologiques, dans les équipements industriels de contrôle non destructif, dans les dispositifs d'authentification des empreintes digitales et dans un large éventail d'applications de recherche fondamentale et de fabrication. Son potentiel est illimité.

Soichiro Honda voulait "rendre les gens heureux grâce à la technologie", et les accomplissements de Dr. Fujimoto incarnent cette philosophie.

Ses contributions continues, depuis la proposition et le développement de l'OCT jusqu'à son adoption à grande échelle, s'inscrivent parfaitement dans l'engagement de longue date de la Fondation Honda en faveur de l'écotechnologie, ce qui a conduit à sa sélection pour le prix Honda. »

Dr. Fujimoto s'est ensuite vu remettre un certificat par le président Ishida et une médaille par la vice-présidente Kazuko Matsumoto. Il a exprimé sa gratitude en déclarant : « Recevoir le prix Honda est un grand honneur. La poursuite de mes recherches n'a été possible que grâce aux connaissances et au soutien de mes collègues impliqués dans la recherche et de nombreux appuis. Je suis ravi que la technologie OCT ait été commercialisée et appliquée cliniquement, ce qui a permis d'aider de nombreuses personnes. »

Conférence commémorative de Dr. James G. Fujimoto

« Tomographie par cohérence optique : Histoire, évolution et perspectives d'avenir » était le thème de la conférence commémorative de Dr. Fujimoto. Il a évoqué les événements qui l'ont amené à s'intéresser à la technologie OCT dans le domaine de l'ophtalmologie, en commençant par ses recherches d'étudiant, et a fourni un compte rendu détaillé de la découverte et de l'évolution de la technologie OCT. Il a également évoqué les perspectives d'avenir de la technologie OCT, en soulignant son potentiel pour l'avenir.

À propos de la technologie OCT : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202412030993-O3-ImEDN3gR.pdf

À propos de la Fondation Honda : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106338/202412030993/_prw_PI3fl_lWR0kq36.jpg

Site Web officiel de la Fondation Honda : https://www.hondafoundation.jp/en/

SOURCE Honda Foundation

