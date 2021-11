Le Prix Guy-Rocher de La Fédération des Cégeps décerné à MMe Pauline Marois

« En lui décernant le Prix Guy-Rocher, nous avons voulu saluer l'inestimable contribution de M me Marois à la société québécoise. Toute sa vie, elle a été une véritable actrice de changement social, une pionnière à bien des égards. Elle s'est consacrée au service public durant trois décennies, animée par la volonté de contribuer à l'égalité des chances et à la justice sociale, avec une préoccupation constante, et même une passion selon ses propres mots, pour l'éducation. Nous sommes honorés d'avoir pu lui décerner ce prix qui témoigne de la reconnaissance de tous les cégeps à son endroit », a indiqué le président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Bernard Tremblay.

La contribution de Mme Marois en matière d'éducation, que vient particulièrement souligner le prix qui lui est décerné, est si importante qu'elle se range parmi les meilleurs ministres de l'Éducation du Québec. Elle a notamment permis la transformation des commissions scolaires confessionnelles en commissions scolaires linguistiques, a piloté la réforme découlant des États généraux sur l'éducation de 1995, en plus de présider, en tant que première ministre, le Sommet sur l'enseignement supérieur de 2013, organisé à la suite du mouvement étudiant de 2012. En contribuant à la création des centres de la petite enfance, elle a par ailleurs fait un geste déterminant non seulement pour le progrès de notre société et la place des femmes sur le marché du travail, mais également pour tous les réseaux de l'éducation, dont le réseau collégial, puisqu'elle posait ainsi la première pierre sur laquelle prend appui l'ensemble du système d'éducation québécois.

Créé lors du 50e anniversaire de la Fédération des cégeps en 2019, avec l'accord de l'éminent sociologue, ex-membre de la Commission Parent et « père des cégeps », le Prix Guy-Rocher vise à souligner publiquement la contribution et les réalisations importantes de personnes dont les actions sont source d'admiration pour la communauté collégiale et qui promeuvent des valeurs que partagent le réseau collégial public et la Fédération des cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Judith Laurier, directrice des communications, 514 381-8631, poste 2337; cellulaire : 514 239-2088

Liens connexes

https://fedecegeps.ca/