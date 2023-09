ST. JOHN'S, NL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia a présélectionné 12 auteurs canadiens de talent pour le prix Giller 2023. Pour donner le coup d'envoi de la 30e édition, c'est la lauréate de l'an dernier, Suzette Mayr, qui a dévoilé la liste aujourd'hui à St. John's devant un public réunissant lecteurs, auteurs et éditeurs.

Les 12 titres ont été choisis parmi les 145 livres proposés par des maisons d'édition de partout au Canada, un nombre record de candidatures.

Voici donc les candidats au prix Giller de la Banque Scotia 2023 :

Les ouvrages ont été choisis par un jury émérite : les auteurs canadiens Ian Williams (président du jury, lauréat du prix Giller 2019), Sharon Bala et Brian Thomas Isaac, l'autrice américaine Rebecca Makkai et l'écrivain britannico-indien Neel Mukherjee.

Chaque membre du jury s'est vu offrir un accès gratuit à Audible.ca pour pouvoir écouter les opus en compétition présents sur la plateforme. Kobo leur a également fourni des liseuses Kobo Sage pour rendre leur lecture plus agréable.

Selon le jury :

« Les candidats du prix Giller de la Banque Scotia 2023 forment toute une mosaïque de littérature canadienne! On y retrouve à la fois des recueils de nouvelles et des romans, des auteurs chevronnés et des écrivains émergents d'un peu partout au pays, et même de l'étranger. On y parle de famille, d'amitié, de crise climatique, de guerre, de privilèges et de bonnes intentions. Des histoires de relations soignées et intimes tout en discrétion et en introversion côtoient des récits clinquants et chaotiques de voyage autour du monde. Ces livres nous ont fait réfléchir longtemps après leur lecture; certains nous ont hantés, d'autres nous revenaient en tête comme un ver d'oreille. Sur le plan stylistique, les auteurs se mettent tantôt sur leur trente-et-un, tantôt à nu dans des récits parfois vivants et enivrants, parfois graves, dégrisants. Ils sont arrivés à nous ravir, à l'occasion en étant dans la provocation ou en nous laissant désorientés. Ces candidats ne craignent ni la censure ni l'incompréhension. Ils font appel à notre patience et à notre sens de la subtilité; ils résistent à toutes les menaces - IA comprise - et nous rappellent la force incomparable de l'imagination humaine. »

Quelques mots sur la première sélection de 2023

« Le jury s'est investi corps et âme dans ses lectures pour sélectionner les 12 candidats de cette année. Ils ont dévoré 145 livres, se plongeant dans différents univers, différents styles d'expression et différentes générations pour en arriver à la conclusion que ces ouvrages et leurs auteurs sont dignes de la plus haute reconnaissance et distinction. Je les remercie pour le travail pas toujours facile qu'ils ont accompli avec brio, et j'offre aux finalistes mes plus sincères félicitations. »

- Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« Pour ce 30e anniversaire du prix Giller, la Banque Scotia est fière de célébrer les auteurs les plus fascinants du Canada, qui cultivent notre ouverture d'esprit et stimulent notre imagination grâce à leur travail inspirant. Félicitations à ce groupe incroyable et diversifié de candidats! »

- Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia

Consulter la page Facebook et la chaîne YouTube du prix Giller de la Banque Scotia pour revoir l'annonce des candidats.

Les finalistes seront annoncés le mercredi 11 octobre 2023 à 10 h 30 (HE) en direct sur Facebook.

Pour recevoir des nouvelles du prix Giller de la Banque Scotia, abonnez-vous à l'infolettre.

En outre, la soirée Between the Pages : An Evening with the Scotiabank Giller Prize Finalists, une tournée de soirées lecture en compagnie des écrivains retenus en deuxième sélection, vous pourrez faire un tour dans la psyché des auteurs et vivre leur processus de création. À noter que toutes les salles sont accessibles en fauteuil roulant. Les déplacements de cette tournée sont généreusement offerts par la Fondation Azrieli.

Vancouver le 16 octobre

le 16 octobre Ottawa le 18 octobre

le 18 octobre Halifax le 2 novembre

le 2 novembre Toronto le 7 novembre

Pour en savoir plus : scotiabankgillerprize.ca/btp.

Suivez la remise du prix Giller de la Banque Scotia 2023 le lundi 13 novembre à 21 h (HE). (23 h 30 [HA], minuit [HT]) sur la chaîne CBC et le service gratuit CBC Gem. La cérémonie sera également retransmise en ligne sur le site cbcbooks.ca/gillerprize. Ceux qui préfèrent la radio pourront écouter l'émission spéciale diffusée sur Radio One, sur le site CBC Listen. L'animateur sera présenté lors de l'annonce des finalistes, le 11 octobre.

À propos du prix Giller

Lancé par Jack Rabinovitch en 1994, le prix Giller est le prix littéraire de fiction le plus important et le plus influent au Canada. Il a d'ailleurs été reconnu dans tout le secteur que l'« effet Giller » est un moteur de vente indéniable au pays. La Banque Scotia en est le commanditaire officiel depuis 2005. 100 000 $ vont au meilleur roman, recueil de nouvelles ou roman graphique publié en langue anglaise, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch.

