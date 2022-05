Le Prix du CIQ 2022 est remis à Jean-Bernard Trudeau, médecin et grand promoteur de la collaboration interprofessionnelle

QUÉBEC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est ce soir que le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) remettra le Prix du CIQ au Dr Jean-Bernard Trudeau, médecin, afin de souligner une carrière exceptionnelle qui a culminé par une importante contribution à la campagne de vaccination contre la COVID-19.

« Plusieurs personnes clés ont permis de déployer la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Québec et Jean-Bernard est certainement l'une d'elles. C'est grâce à son impulsion que des dizaines de professions supplémentaires regroupant des milliers de membres ont été autorisées à pratiquer la vaccination afin de lutter contre la COVID-19. », a expliqué la présidente du CIQ, madame Gyslaine Desroisers.

Ce prestigieux prix, remis pour la première fois en 1990, souligne l'engagement extraordinaire d'une personne dans l'avancement de sa profession et du système professionnel. Le Dr Trudeau sera le 33e récipiendaire de cet honneur.

Une carrière sous le signe de la collaboration

Diplômé en médecine de famille de l'Université de Sherbrooke (1982) et en administration de la santé de l'Université de Montréal (2002), le Dr Trudeau a occupé des postes de clinicien ainsi que de gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux au cours des 30 dernières années.

Jean-Bernard Trudeau s'est également impliqué activement afin de moderniser le système professionnel québécois. Une de ses contributions les plus marquantes est certainement la présidence d'un comité gouvernemental dont le rapport « Partageons nos compétences » a permis l'adoption en 2012 d'une réforme majeure dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.

Tout au long de sa carrière, et plus spécifiquement durant ses 8 années dans certaines des plus hautes fonctions du Collège des médecins du Québec, le Dr Trudeau a été un grand promoteur de l'interprofessionalisme. Ses efforts ont notamment permis l'élargissement des actes autorisés pour les pharmaciens québécois qui figurent aujourd'hui comme des leaders mondiaux dans leur domaine.

La remise du Prix est rendue possible grâce à la participation de La Personnelle, commanditaire de prestige du CIQ.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 415 000 membres, dont 61 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements: David Juneau, Conseiller principale en communications et affaires publiques, Conseil interprofessionnel du Québec, 514-625-8894, [email protected]