Le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec est remis à Valérie « Taminator » Chartier

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de remettre le Prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec à Valérie Chartier, alias Taminator, pour son spectacle Thin. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production du CALQ, lors de la cérémonie des Prix de la danse de Montréal, tenue à l'Espace Marie-Chouinard.

« Dans son solo Thin, Valérie Chartier aborde avec une rare profondeur le thème de l'anorexie. L'artiste parvient à sensibiliser le public à cette réalité méconnue et pourtant très présente dans la société. À travers l'utilisation du krump comme langage chorégraphique, elle évoque le combat physique et mental qu'elle a mené pendant des années. La précision des mouvements renforce l'histoire racontée, sans compromis sur la technique. Thin marque indéniablement les esprits et promet de résonner longtemps chez les spectateurs et spectatrices », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

L'œuvre primée

Thin propose une incursion dans un épisode très personnel de la vie de Valérie Chartier, soit l'anorexie mentale. Construite de manière chronologique, la pièce met en lumière le développement de cette maladie, cherchant à exprimer à travers le langage du krump et le violoncelle, les expériences traumatisantes et les émotions qu'elle engendre. Elle révèle aussi les décisions inconscientes qui s'ensuivent et le développement de mécanismes de défense qui prennent la forme d'un égo destructif. Par cette pièce, la chorégraphe souhaite amener une meilleure compréhension de ce qu'est l'anorexie, en faisant ressortir son enracinement et sa complexité dans l'espoir de briser certaines perceptions et croyances.

Thin a d'abord été diffusée au M.A.I, lors de la 10e édition du Festival Gutta Zone, les 2 et 3 octobre 2023. Une version de 20 minutes a ensuite été présentée dans le cadre du programme le LabbDiff créé par Tangente. Enfin, pour clore le projet, quatre présentations d'extraits de travail en format intime ont été offertes à la salle Verte de Tangente.

À propos de Valérie « Taminator » Chartier

Valérie Chartier, alias Taminator, cumule plus de 40 ans d'expérience en danse dans les disciplines suivantes : ballet, jazz, contemporain, hip-hop, waacking et krump. Pionnière féminine du krump au Canada et leader reconnue internationalement dans cette communauté, Valérie Chartier est la directrice générale de l'Alliance krump de Montréal, organisme à but non lucratif qui se consacre à la promotion du krump à travers différentes plateformes éducatives et artistiques. Instigatrice du programme éducatif et artistique LeadHers, voué au développement du plein potentiel physique et mental des jeunes femmes grâce au krump, Valérie Chartier s'investit autant dans l'enseignement et le mentorat que dans la création et l'interprétation, l'organisation d'événements et la participation à des battles internationaux comme invitée ou comme juge. Elle a également fait partie de la 3e saison de Révolution et est devenue l'ambassadrice krump du Regroupement québécois de la danse.

Les Prix de la danse de Montréal

Créés en 2011 par la chorégraphe Marie Chouinard, les Prix de la danse de Montréal sont l'occasion, en cette 14e édition, de saluer l'excellence des artistes en danse qui se sont produits sur les scènes québécoises. En outre, les Prix de la danse soulignent le travail de gestionnaires et de personnalités qui contribuent au rayonnement de la discipline. Enfin, ils visent à réaffirmer le dynamisme de Montréal comme capitale de la danse ainsi que son rayonnement international.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, le CALQ investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ souhaite démontrer son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

