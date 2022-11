Le prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec est remis à Mélanie Demers pour Confession publique

MONTRÉAL , le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre le prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec à Mélanie Demers pour son spectacle Confession publique. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la cérémonie des PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL, aux studios de la Compagnie Marie Chouinard, à Montréal.

Mélanie Demers remporte le prix du CALQ pour la meilleure œuvre chorégraphique au Québec. (Montage photo: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Confession publique aborde des sujets intimes avec une grande poésie, tout en étant remarquablement nuancé. L'interprétation, la mise en scène, la scénographie et l'ambiance sonore sont en parfaite adéquation. Par ailleurs, on sent que le public a été au cœur de la réflexion de Mélanie Demers et de son équipe dans la création de cette œuvre ; il est transporté à travers différentes textures, différentes émotions, différents territoires. Chaque nouveau tableau le déstabilise et l'amène ailleurs. La signature singulière et audacieuse de Mélanie Demers mérite indéniablement d'être soulignée », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

L'œuvre primée

Confession publique est un solo autobiographique qui n'a jamais vu le jour. Relégué aux oubliettes, c'est l'interprète Angélique Willkie qui a fait remonter à la surface le désir pour cet objet artistique. Comme une offrande, Confession publique lui est aujourd'hui destinée. Cette plongée dans l'intime se fabrique maintenant à quatre mains. Avec Angélique comme muse, ce sont désormais ses mystères qui forment la matière, la matrice, le matelas de ses confidences dans une joute où l'introspection rencontre forcément son contrepoint obligé, l'aveu. Les thèmes du privé, du secret, du profond et du marécageux sont abordés en guise de rébellion contre le vulgaire déballage auquel nous sommes tous les jours confrontés. Il y est question de noblesse et d'élégance dans la confession de nos travers, de nos failles et de nos défauts de fabrication.

Avec Frannie Holder qui peint le paysage sonore, s'ajoute une présence musicale à la fois fantomatique et tellurique. Des bidouillages électroacoustiques au grain un brin nostalgique de leurs voix, Frannie et Angélique forment un alliage céleste qui traduit, étrangement, un discours mordant. L'esprit est celui d'une comptine, mais le souffle est celui d'un hymne.

Mélanie Demers

Artiste multidisciplinaire, Mélanie Demers fonde à Montréal sa compagnie de danse, MAYDAY, en 2007, explorant le lien puissant entre le poétique et le politique. Les œuvres Les Angles Morts (2006), Sauver sa peau (2008), Junkyard/ Paradise (2010) et Goodbye (2012) ont toutes été créées dans cette perspective. Avec MAYDAY remix (2014), elle approfondit son engagement avec des œuvres mélangeant ainsi des genres et formes hybrides. Sa fascination pour le jeu entre le mot et le geste se cristallise avec WOULD (2015), qui remporte le Prix du CALQ - Meilleure œuvre chorégraphique. En 2016, Mélanie Demers entame un nouveau cycle de création avec Animal Triste et Icône Pop. Puis en 2017, Mélanie Demers est invitée à travailler comme chorégraphe invitée au Skånes Dansteater de Malmö (Suède) pour la création de Something About Wilderness.

Maintenant que Danse Mutante a atteint la scène, c'est au tour de MAMA, La Goddam Voie Lactée, Confession publique en 2021 puis de Cabaret Noir en 2022, de prendre la lumière. En 2022, elle se tourne vers le théâtre et signe la mise en scène de la pièce Déclarations de l'auteur Jordan Tannahill. En 2021, Mélanie Demers reçoit le GRAND PRIX de la danse de Montréal, qui souligne la marque unique qu'elle laisse sur son époque. À ce jour, elle a chorégraphié plus de trente œuvres et a été présentée en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil souhaite démontrer son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Liens :

Facebook -- Twitter -- Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]