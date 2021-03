Le prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal est décerné à Lorrie Jean-Louis pour La femme cent couleurs

« Avec La femme cent couleurs, Lorrie Jean-Louis nous offre un premier recueil de poésie qui allie génie et simplicité. Avec une grande qualité d'écriture, elle crée des images saisissantes, au service d'une prise de parole lucide et courageuse », ont rapporté les membres du jury réunis par le Conseil.

La lauréate et son œuvre

Cent ou sans. Qu'importe. La mémoire appelle les origines, mêlant temps, histoires, langues, races et couleurs. La révolte gronde : « être une femme est un programme à réviser constamment. » La femme cent couleurs clame le chant de l'Amérique à brûler ou à naître. Tentant l'expérience neuve et fragile des vents, une voix susurre que « les fantômes ne dorment pas ». (Source : Mémoire d'encrier)

La femme cent couleurs est né d'un questionnement, puis d'une colère. Lorrie Jean-Louis a lu et relu Speak White de Michèle Lalonde, poème qui a trouvé une forte résonance en elle. Comment se nommer, elle, jeune femme noire, dans ce texte? Par ses poèmes, l'auteure prend le risque d'amalgamer les couleurs pour qu'il n'y ait pas de couleur dominante, sinon un prisme où se reconnaissent les humanités. Avec ce recueil, elle inscrit sa condition de femme noire dans la poésie contemporaine du Québec, interrogeant l'exclusion, le refus de reconnaissance, le racisme et la peur.

Née à Montréal de parents haïtiens, Lorrie Jean-Louis a étudié en bibliothéconomie et en littérature. Elle a travaillé en enseignement, en animation, en lecture et en édition. Elle collabore avec la revue Liberté. La femme cent couleurs est son premier livre.

Lorrie Jean-Louis sur La Fabrique culturelle

Une équipe de tournage de La Fabrique culturelle de Télé-Québec est allée à la rencontre de Lorrie Jean-Louis. Une capsule vidéo dressant le portrait de l'auteur est disponible dès maintenant dans la section partenaire du Conseil des arts et des lettres du Québec sur le site de La Fabrique culturelle.

Les finalistes

Les finalistes pour cette année étaient Cyndie Belhumeur pour son œuvre d'arts visuels #FLOOD et Marie-Pier Lafontaine pour son roman intitulé Chienne.

La cérémonie de remise du prix n'a pu se tenir cette année en raison de la crise sanitaire. Il est cependant possible de découvrir les trois finalistes de l'année 2020 : Cyndie Belhumeur, Marie-Pier Lafontaine et la lauréate Lorrie Jean-Louis à travers de courtes entrevues disponibles sur le site Web de Culture Montréal.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos de Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture par le Ministère de la Culture et des Communications. Culture Montréal est sur Facebook, Twitter, Instagram et culturemontreal.ca

À propos de la Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv.

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Sources : Karine Coté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, T -- 418 528-2589 ou 1 800 608-3350, [email protected]; Mélinda Wolstenholme, Directrice des communications et de la mobilisation, Culture Montréal, T -- 514 845-0303, poste 227, [email protected]

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca