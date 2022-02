Le Prix du CALQ - Œuvre de la relève à Montréal est décerné à l'écrivaine Noémie Pomerleau-Cloutier

« La patience du lichen est une magnifique invitation à la rencontre des communautés de la Basse-Côte-Nord par le chemin de la poésie. Portant son art comme une mission qui la dépasse, Noémie Pomerleau-Cloutier nous propose de l'accompagner dans sa quête identitaire, en parcourant les coins les plus reculés de sa région natale. Sous une forme singulière, à la croisée du récit et de la poésie, elle peint le portrait d'un Québec dont la beauté naturelle et les valeurs de sa population semblent nous ramener à l'essentiel de la vie », a mentionné le jury de pairs du Conseil.

« Je remercie le jury d'avoir vu toute la richesse et la poésie dans la façon qu'ont les Coasters d'habiter et de cohabiter le territoire. Je remercie surtout, encore une fois, les Coasters de leur immense générosité et de leur confiance. Je souhaite que tout le Québec puisse prendre le temps d'aller leur rendre visite et de découvrir la splendeur de ce qui habite leur cœur », a déclaré Noémie Pomerleau-Cloutier.

À propos de l'œuvre lauréate

Très loin sur la côte nord du golfe Saint-Laurent se trouve au milieu du chemin un panneau de signalisation portant le mot « FIN » : le voyageur doit s'arrêter à cette hauteur. Or, au-delà de la limite de l'asphalte, existent sur plusieurs centaines de kilomètres des communautés qui ne sont accessibles que par les airs, l'eau ou la glace, selon les saisons. Fascinée depuis son enfance par le bout de la route 138, Noémie Pomerleau-Cloutier est allée à la rencontre des Coasters - innus, francophones et anglophones -, a enregistré leurs voix pour remailler en poème ces territoires morcelés et ces luttes sans trêve. La patience du lichen est un témoignage poétique d'une rare envergure, un reportage au grand cœur qui plonge dans l'histoire et l'intimité de cette partie méconnue du Québec.

Noémie Pomerleau-Cloutier est originaire de la Côte-Nord. Habitant maintenant Montréal, elle est formatrice en alphabétisation populaire et défend l'accès à l'éducation à tout âge. Elle s'implique aussi dans des projets qui démocratisent la poésie. La patience du lichen est son deuxième livre, publié aux Éditions La Peuplade.

(Source : La Peuplade)

Une vidéo portant sur la genèse de l'écriture de La patience du lichen a été réalisée à l'été 2018 par La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix pour 2021 étaient l'écrivaine Frédérique Côté pour son roman intitulé Filibuste et Mathilde Duval-Laplante pour son projet musical intitulé L'Autre.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Montréal

Culture Montréal est un organisme à but non lucratif, indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. Culture Montréal est un lieu de réflexion, de concertation et d'intervention dont la mission est d'ancrer la culture au cœur du développement de Montréal. L'organisme est reconnu comme un conseil régional de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

