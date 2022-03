Faits saillants :

Le marché des propriétés récréatives du Québec devrait enregistrer les plus fortes hausses de prix en 2022, soit 15 %, ex aequo avec le Canada atlantique.

La région de Bromont est celle où le prix médian d'une maison unifamiliale a augmenté le plus, soit de 56,3 % en 2021 comparativement à 2020

À l'échelle nationale, le prix de l'agrégat d'une propriété unifamiliale au bord de l'eau a bondi de 21,5 % en 2021 comparativement à la même période en 2020

MONTRÉAL, le 31 mars 2022 /CNW/ - D'après le Rapport printanier 2022 de Royal LePage sur les propriétés récréatives, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale dans les régions récréatives du Québec devrait augmenter de 15 % en 2022, pour s'établir à 356 500 $, une hausse stimulée par l'offre insuffisante pour suffire à la demande. Bien que la majorité des restrictions sanitaires tirent à leur fin et que les Québécois reprennent de plus en plus leurs activités d'avant la pandémie, la demande immobilière continue de croître et devrait entraîner un marché printanier actif.

En 2021, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale dans les marchés récréatifs de la province a augmenté de 24,8 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 310 000 $. Au cours de la même période, le prix de l'agrégat des propriétés au bord de l'eau a augmenté de 26,4 %, pour atteindre 421 000 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété a grimpé de 5,5 %, pour se fixer à 270 000 $.

Selon Éric Léger, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Humania dans les Laurentides, la croissance encore considérable du prix des propriétés récréatives dans la province en 2021 a continué d'être alimentée par une offre très limitée par rapport à la forte demande.

« Deux ans après le début de la pandémie, les scénarios d'offres multiples continuent d'être monnaie courante. Dans certains cas, les propriétés peuvent se vendre entre 100 000 $ et 125 000 $ de plus que le prix demandé, selon la région et l'état de la propriété. Rappelons qu'avant la pandémie, les propriétés de la région se vendaient rarement à un prix égal ou supérieur à celui de l'inscription. À l'aube du marché printanier, la demande de propriétés récréatives reste forte dans les Laurentides et dans tous les centres de villégiature de la province de Québec. Comme l'an dernier, la demande de propriétés au bord de l'eau devrait continuer à stimuler l'activité dans la région », explique M. Léger.

Parmi les régions récréatives à l'étude, la région de Bromont est celle où le prix médian d'une maison unifamiliale a augmenté le plus, soit de 56,3 % en 2021 comparativement à 2020 pour atteindre 625 000 $. Le manque critique d'inventaire et la proximité de Montréal comptent parmi les facteurs ayant fait grimper les prix des maisons dans la région. En Outaouais, la région de Papineau a de son côté observé la plus forte augmentation du prix médian des maisons unifamiliales situées au bord de l'eau, grimpant de 34,6 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 350 000 $ en 2021.

Selon un sondage Royal LePage auprès d'experts en propriété récréative, 86 % des répondants du Québec ont affirmé que l'inventaire était plus faible cette année par rapport à l'année dernière, voire nettement plus faible selon 54 % d'entre eux. De plus, 68 % des répondants ont déclaré qu'au moins la moitié des propriétés vendues dans leur région se vendent au-dessus du prix demandé.

« Les acheteurs ont adapté leur mode de vie pour tenir compte des restrictions liées à la pandémie, et bon nombre de ces nouvelles habitudes demeureront, ajoute M. Léger. La nécessité de disposer d'un bureau à domicile continuera d'influencer les choix des acheteurs, et comme la pénurie de main-d'œuvre persiste, les employeurs devront faire preuve de flexibilité pour retenir les travailleurs et recruter de nouveaux talents. Tous ces facteurs sont susceptibles de contribuer au maintien de la forte demande sur les marchés de propriétés récréatives de la province. »

Parmi les facteurs pouvant nourrir la demande immobilière, une enquête de Royal LePage menée en 2021 auprès des baby-boomers a révélé qu'au Québec, 29 % des membres de cette génération ont déclaré qu'ils considéraient acheter une résidence principale au cours des 5 prochaines années. De ce nombre, 62 % ont indiqué envisager de s'installer dans une région rurale ou récréative, ce qui pourrait entraîner l'entrée d'environ 400 000 personnes sur le marché de l'immobilier récréatif au cours de cette période de 5 ans.1

« Dans les prochains mois, un facteur pourrait jouer un rôle dans le rééquilibrage de l'offre et la demande sur le marché immobilier récréatif : des hausses successives potentielles des taux d'intérêt », estime M. Léger. « Cela pourrait motiver des vendeurs à mettre leur propriété sur le marché afin de profiter des conditions de financement encore favorables aux acheteurs et tenter d'obtenir un retour sur investissement optimal. Parallèlement, la hausse de l'inflation qui se fait sentir sur le panier d'épicerie, l'essence et les produits de base, pourrait faire pression sur le budget discrétionnaire des familles, au moment où les voyages à l'étranger redeviennent possibles. »

Selon le courtier chevronné, bien que la population attende avec hâte la fin des mesures sanitaires, les besoins des Québécois en matière d'immobilier ont été radicalement transformés par la pandémie, puis accentués par la rareté de biens sur le marché, et ce, à long terme. Il anticipe que la demande immobilière persistera tout au long de 2022 dans les marchés de villégiature, et qu'elle sera soutenue en grande partie par un désir répandu chez de nombreux travailleurs de travailler à distance et de prioriser leur qualité de vie.

Tableau: Prévisions 2022 de Royal LePage et prix des propriétés récréatives (2021) : rlp.ca/tableau_rapportproprietesrecreatives2022

Survol des marchés récréatifs ailleurs au Canada

À l'échelle nationale, Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans les régions récréatives augmentera de 13 % en 2022 par rapport à l'année 2021.

« Les facteurs qui pèsent sur le marché immobilier résidentiel canadien, soit la faiblesse chronique de l'offre et la demande croissante, sont amplifiées dans le segment des propriétés récréatives, explique Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. La demande pour les propriétés récréatives continue de dépasser largement l'inventaire dans de nombreuses régions de chalets à travers le pays. Les régions de villégiature près des centres urbains sont limitées par la nature, même dans un paysage aussi vaste que le Canada, confrontant les acheteurs à des situations d'offres multiples. Il est d'autant plus essentiel pour les acheteurs et vendeurs dans les régions récréatives de faire appel à un courtier immobilier local qui possède une expertise dans ce segment du marché. »

Les maisons unifamiliales récréatives dans la province du Québec et du Canada atlantique devraient connaître la plus forte appréciation des prix au pays cette année, soit une hausse de 15 %, tandis que les prix en Ontario et en Colombie-Britannique devraient augmenter respectivement de 13 % et 12 %. Selon un sondage2 mené auprès de plus de 151 professionnels de l'immobilier récréatif de Royal LePage à travers le pays, 84 % d'entre eux ont témoigné d'un inventaire plus faible sur leur marché cette année par rapport à l'an passé dans leurs régions respectives. Parmi eux, 50 % ont déclaré disposer d'un inventaire nettement inférieur.

En 2021, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale dans les régions récréatives du Canada a augmenté de 26,6 % par rapport à 2020, pour s'établir à 567 000 $. Au cours de la même période, le prix de l'agrégat des maisons unifamiliales au bord de l'eau a augmenté de 21,8 % pour atteindre 976 000 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété a grimpé de 14 % pour se fixer à 375 000 $.

En Ontario, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale dans les marchés récréatifs de la province a augmenté de 34,6 % en 2021 par rapport à 2020, pour s'établir à 653 000 $. Au cours de la même période, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale au bord de l'eau a augmenté de 32,7 %, pour atteindre 888 000 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété a grimpé de 20,7 %, pour se fixer à 496 000 $.

À l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale dans les marchés récréatifs de la province a augmenté de 22,4 % en 2021 par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 919 000 $. Au cours de la même période, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale au bord de l'eau a augmenté de 15,2 % pour atteindre 2 068 000 $, tandis que celui d'un appartement en copropriété a grimpé de 13,2 %, pour se fixer à 377 000 $.

Dans les Maritimes, le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale a augmenté de 24,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 237 000 $, tandis que le prix de l'agrégat d'une maison unifamiliale riveraine s'est accru de 39,3 % au cours de la même période. La forte augmentation des prix dans le segment des propriétés au bord de l'eau dans les régions atlantiques est dû à l'abordabilité supérieure qu'offrent ces marchés immobiliers par rapport à d'autres provinces canadiennes.

En Alberta, le prix de l'agrégat d'une propriété unifamiliale dans les régions récréatives de la province a augmenté de 31,5 % d'une année sur l'autre pour s'élever à 1 074 000 $

Dans les marchés récréatifs des Prairies, le prix de l'agrégat d'une propriété unifamiliale a augmenté de 11,3 % en 2021 par rapport à 2020 pour atteindre 246 000 $, tandis que le prix d'une maison unifamiliale au bord de l'eau a augmenté de 6,2 % pour atteindre 377 000 $ au cours de la même période.

Pour lire le communiqué national dans son intégralité, cliquez ici: rlp.ca/rapportproprietesrecreatives2022_national

À propos du Rapport sur les propriétés récréatives de Royal LePage

Le rapport de Royal LePage sur les propriétés récréatives compile des observations, des données et des prévisions provenant de 44. Les données médianes sur les prix ont été compilées et analysées par Royal LePage pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les données ont été obtenues par l'entremise des agences et des chambres immobilières présentes dans chacune des régions étudiées. Le prix de l'agrégat des propriétés avancé par Royal LePage est fondé sur un modèle pondéré composé de prix médians. La disponibilité des données repose sur un seuil transactionnel et sur les données régionales disponibles utilisant les types d'habitation standards à l'étude dans le rapport. Les prix de l'agrégat peuvent changer par rapport aux rapports précédents du fait d'une variation du nombre de régions participantes.

À propos du Sondage des experts en propriétés récréatives de Royal LePage

Un sondage national réalisé en ligne auprès de 151 d'agence et courtiers immobiliers au service des acheteurs et des vendeurs dans les régions récréatives du Canada. Le sondage a été mené entre le 1er et le 18 mars 2022.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau d'environ 19 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants et appuie les programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ». Pour de plus amples renseignements, consultez : https://www.royallepage.ca/fr/ .

_______________________________



1Le calcul de la population des baby-boomers s'appuie sur les estimations démographiques de Statistique Canada au 1er juillet, par âge et par sexe. Les meilleurs résultats de la recherche disponibles concernaient les personnes âgées de 55 à 74 ans en 2020, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501&request_locale=fr

2 Sondage auprès des conseillers en propriétés récréatives de Royal LePage pour le printemps 2022 : Un sondage national réalisé en ligne auprès de 151 d'agence et courtiers immobiliers au service des acheteurs et des vendeurs dans les régions récréatives du Canada. Le sondage a été mené entre le 1er et le 18 mars 2022.

