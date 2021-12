Le prix des maisons unifamiliales détachées devrait augmenter de 9,5 % en 2022

TORONTO, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Selon un récent rapport de Royal LePage, l'appréciation du prix des maisons d'une année sur l'autre1 dans les régions de ski populaires du Canada a grimpé en flèche depuis le début de 2021, sous l'impulsion d'une forte demande dans un contexte d'offre toujours faible. À l'échelle nationale, le prix médian d'une maison unifamiliale détachées a augmenté de 23,5 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 791 100 $.

La capacité des Canadiens de travailler à distance, leur désir accru de profiter de plus d'espace avec un accès à la nature, ainsi que l'occasion de retrouver leurs proches, continuent d'attirer les acheteurs vers les marchés de propriétés récréatives. La vigueur de l'évolution de la demande découle de la compétition qui existe entre les nouveaux acheteurs qui rivalisent avec ceux qui n'ont pas réussi à conclure de transactions l'année dernière en raison de la faiblesse des inventaires disponibles.

« Pour ceux qui peuvent continuer de travailler à domicile indéfiniment, le chez soi, en tant que tel, peut se trouver à peu près dans n'importe où au pays tant que la région est dotée d'une bonne connexion Wi-Fi, même au pied d'une montagne », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Malgré l'assouplissement des restrictions de voyage et la réouverture de certaines frontières internationales, la pandémie mondiale, qui a confiné des millions de personnes chez elles en 2020, demeure encore une préoccupation importante. C'est pourquoi beaucoup de Canadiens profitent davantage des marchés locaux de propriétés récréatives plutôt que de voyager à l'étranger. »

Toutes les régions à l'étude ont rapporté une baisse d'inventaire cette année par rapport à 2020 et aussi par rapport à une année typique d'avant la pandémie. La levée des restrictions aux frontières terrestres n'aurait pas provoqué d'augmentation de la demande des acheteurs américains, à l'exception de Whistler, en Colombie-Britannique, et de Mont-Tremblant, au Québec, deux régions de ski reconnues internationalement.

« Les marchés canadiens de propriétés récréatives, tout comme les agglomérations urbaines et les banlieues d'un océan à l'autre, connaissent une pénurie chronique de l'offre, alors que la demande continue d'augmenter, favorisant une forte appréciation des prix. Cette demande est stable dans toutes les gammes de prix, y compris sur le marché des propriétés récréatives de luxe », ajoute M. Soper.

Royal LePage prévoit que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans les régions skiables canadiennes augmentera de 9,5 % au cours de la prochaine année pour atteindre 866 300 $.

Les données sur les prix et les perspectives collectées pour le Rapport sur les propriétés récréatives d'hiver 2021 de Royal LePage ont été compilées au début de novembre 2021, avant les inondations survenues en Colombie-Britannique. Étant donné que les effets des inondations sur l'activité des propriétés récréatives situées dans les régions touchées et environnantes ne sont pas encore déterminés, certains marchés de la Colombie-Britannique ont été retirés de ce rapport.

______________________________________ 1Les données sur les prix médians et les ventes de 14 régions de ski populaires au Canada ont été compilées et analysées par Royal LePage pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre en 2021 et pour la même période en 2020. Les données ont été obtenues par l'entremise des agences et des chambres immobilières présentes dans chacune des régions étudiées.

Québec

Mont-Tremblant (Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, La Conception)

Depuis le début de l'année, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à proximité du Mont-Tremblant a augmenté de 21,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 405 000 $, tandis que les ventes ont augmenté de 7,4 % au cours de la même période. Le prix médian d'une copropriété dans la région est pour sa part demeuré stable, fléchissant de 0,3 % pour atteindre 329 000 $, tandis que les ventes de copropriétés ont grimpé de 29,6 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est d'environ 1 000 000 $ pour une maison unifamiliale détachée et de 500 000 $ pour une copropriété.

« Au cours de la dernière année, la région de Mont-Tremblant a accueilli de nombreux nouveaux ménages à la recherche d'une résidence secondaire ou principale pour y travailler ou se divertir à longueur d'année », a dit Louis Bernier, directeur et courtier immobilier, Les Immeubles Mont-Tremblant, ajoutant que la région n'a pas que séduit les acheteurs québécois. « Nous observons un retour, et une hausse considérable de la demande immobilière provenant des États-Unis. L'abordabilité, la multitude de lacs et la variété des activités quatre saisons, sans compter le fait que la région de Mont-Tremblant constitue un centre de villégiature de classe mondiale en Amérique du Nord, figurent parmi les raisons pour lesquelles la région a attiré l'attention à l'international. Cette tendance s'accompagne d'ailleurs d'une augmentation de la demande pour des propriétés de prestige », conclut-il.

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales détachées dans la région augmentera de 8 % au cours de la prochaine année.

Mont Saint-Sauveur (Saint-Sauveur, Morin-Heights, Piedmont)

Depuis le début de l'année, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à proximité du Mont Saint-Sauveur a augmenté de 32,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 470 000 $, tandis que les ventes ont diminué de 16,6 % au cours de la même période. Le prix médian d'une copropriété dans la région a pour sa part augmenté de 26,4 % d'une année sur l'autre pour atteindre 312 300 $, alors que les ventes sont demeurées stables, fléchissant de 0,8 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est d'environ 500 000 $ pour une maison unifamiliale détachée et de 300 000 $ pour une copropriété.

Parmi les raisons qui stimulent la hausse des prix dans la région, le télétravail désormais bien répandu et la demande accrue pour l'immobilier de luxe figurent au haut de la liste selon l'expert de la région.

« La migration d'acheteurs provenant de la région du Grand Montréal à la recherche d'un endroit paisible et spacieux d'où travailler a été extrêmement forte depuis le début de la pandémie », affirme Éric Léger, courtier immobilier, Royal LePage Humania. « La proximité du lieu de travail n'étant plus un critère prioritaire, les Laurentides sont rapidement apparues dans l'esprit des acheteurs comme un endroit de prédilection pour y élire domicile. »

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales détachées dans la région augmentera de 7,5 % au cours de la prochaine année.

Monts Bromont, Sutton et Orford

À l'instar des autres régions récréatives de la province à l'étude, les propriétés unifamiliales détachées sur le territoire de l'Estrie ont connu de fortes hausses de prix au cours de la dernière année. Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans les régions de ski de Bromont, Sutton et Orford a augmenté respectivement de 58,7 %, 2,3 % et de 30,2 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 607 000 $, 452 500 $ et 410 000 $. Au chapitre des ventes, les maisons unifamiliales détachées de Bromont, Sutton et Orford ont respectivement observé un recul de 36,7 %, 25,8 % et de 10,0 %. Pendant la même période, le prix médian d'une copropriété a grimpé de 41,1 % pour atteindre 381 000 $ à Bromont et de 15,2 % pour atteindre 230 000 $ dans la région du Mont Orford, tandis que les ventes ont diminué de 33,9 % et de 32,2 % respectivement. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal varie de 400 000 à 450 000 $ pour une maison unifamiliale détachées et de 140 000 $ à 250 000 $ pour une copropriété.

« La demande immobilière près des principaux monts de ski de l'Estrie est vigoureuse depuis le début de l'année, stimulée principalement par des acheteurs de la Rive-Sud de Montréal », a dit Christian Longpré, co-propriétaire et courtier immobilier, Royal LePage Au Sommet. « Nous nous attendons à une remontée modeste des niveaux d'inventaire d'ici le printemps 2022, ce qui pourrait ralentir la hausse des prix. »

Royal LePage prévoit que le prix des propriétés augmenteront respectivement de 6,0 % à Bromont, 3,0 % à Sutton et 5,0 % à Orford au cours de la prochaine année.

Stoneham et Lac-Beauport

(Stoneham-et-Tewkesbury, Lac Delage, St-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Beauport)

Depuis le début de l'année, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée aux abords de Stoneham et du Lac-Beauport a augmenté de 17,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 410 000 $, tandis que les ventes ont diminué de 19,7 %. Pour ceux à la recherche d'un bien immobilier près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est d'environ 700 000 $ pour une maison unifamiliale détachée et de 250 000 $ pour une copropriété.

« L'inventaire de propriétés autour de 400 000 $ est devenu quasi inexistant dans la région, tandis que la demande pour des propriétés de milieu de gamme continue de croître », a dit Marc Bonenfant, courtier immobilier, Royal LePage Inter-Québec. « Le défi de cette surchauffe est que de nombreuses propriétés sont vendues à un prix considérablement plus élevé que les évaluations des institutions financières, ce qui oblige les acheteurs à être plus créatifs sur le plan du financement. La hausse à venir des taux d'intérêt pourrait ralentir l'ascension des prix en deuxième moitié de 2022 et favoriser une hausse d'inventaire sur le marché. »

M. Bonenfant ajoute que l'appréciation du prix des propriétés dans la région en 2022 devrait être stimulée davantage par le segment des résidences haut de gamme, où il y a encore un certain potentiel de croissance des prix.

Royal LePage prévoit que le prix médian des propriétés unifamiliales détachées dans la région augmentera de 3,5 % au cours de la prochaine année.

Ontario

Sud de la baie Georgienne

Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché des propriétés récréatives du sud de la baie Georgienne a augmenté de 29,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 725 000 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a augmenté de 51,4 %, pour atteindre 651 000 $. Toutefois, pour ceux qui cherchent à acheter une maison ou une copropriété près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est respectivement d'environ 1 500 000 $ et 900 000 $. En raison des inventaires extrêmement bas, les ventes n'ont augmenté que de seulement deux pour cent dans la région, par rapport à la même période l'an dernier.

« En plus de sa proximité avec les pentes de ski de Blue Mountain, la région est un endroit idéal pour vivre et travailler, toute l'année, a déclaré Desmond von Teichman, dirigeant d'agence chez Royal LePage Locations North. Les prix ont augmenté à un rythme sans précédent depuis quelques années, car la demande continue de croître pour tous les types de propriétés. Les propriétés récréatives de luxe ont connu une demande particulièrement forte par rapport au marché antérieur à la pandémie. »

Bien que Blue Mountain reste un attrait important pour la région, les propriétés situées dans le sud de la baie Georgienne sont également à proximité d'un certain nombre de clubs de ski privés, notamment Craigleith, Alpine et Osler Bluffs.

Royal LePage prévoit que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans la région augmentera de 15 % au cours de la prochaine année, et s'attend à une croissance plus importante pour le segment de la copropriété, populaire auprès des acheteurs venant de la ville pour skier la fin de semaine.

Alberta

Canmore

Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché des propriétés récréatives de Canmore a augmenté de 25,2 % par rapport à l'année précédente, soit 1 234 000 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 6,0 % pour s'établir à 585 000 $. Toutefois, pour ceux qui cherchent à acheter une maison ou une copropriété près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est respectivement d'environ 725 000 $ et 595 000 $. Les ventes dans la région ont pour leur part augmenté de 67 % dans la région, d'une année sur l'autre.

« Depuis que le premier confinement a été levé en mai 2020, Canmore a vu le volume des ventes de maisons atteindre des sommets records. De plus en plus d'acheteurs cherchent des propriétés qui peuvent être utilisées pour la location à court et à long terme, explique Brad Hawker, courtier immobilier de Royal LePage Solutions. Ces niveaux d'activités ne sont cependant pas viables, car l'inventaire actuel des propriétés est bas et il ne pourra pas répondre à cette demande croissante. Ce déséquilibre accentue la pression vers la hausse des prix. »

Ce dernier ajoute que la demande est stimulée par les retraités qui souhaitent s'installer dans une collectivité dynamique comme Canmore qui se trouve près du parc national de Banff, ainsi que par les travailleurs à distance qui souhaitent adopter un mode de vie plus tranquille et avoir accès à la nature et aux activités extérieures.

Royal LePage prévoit que les prix des maisons de Canmore augmenteront de 10 % au cours de la prochaine année, en raison de l'intensification des activités dans le secteur des maisons unifamiliales détachées.

Colombie-Britannique

Whistler

Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché des propriétés récréatives de Whistler a augmenté de 12,2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2 200 000 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 17,7 % pour s'établir à 798 000 $. Toutefois, pour ceux qui cherchent à acheter une maison ou une copropriété près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est respectivement d'environ 2 225 000 $ et 800 000 $. Les ventes ont augmenté de 44 % dans la région par rapport à l'année précédente.

« Le prix des maisons dans la région a atteint un sommet historique, car la demande continue de surpasser les inventaires disponibles », a indiqué Frank Ingham, courtier associé chez Royal LePage Sussex. « La plupart des acheteurs ont la quarantaine ou la cinquantaine et sont à la recherche d'une propriété secondaire, un endroit pour s'évader de la vie urbaine et profiter des activités hivernales durant les fins de semaine. »

M. Ingham a remarqué une augmentation significative de la demande de propriétés récréatives de luxe cette année, par rapport à une saison typique d'avant la pandémie, car les acheteurs recherchent à la fois des logements pouvant accueillir plus de personnes et pour des séjours plus longs.

« Nous avons aussi observé une petite hausse des activités venant de nos voisins au Sud de la frontière. Whistler et les régions environnantes de Pemberton et de Squamish ont toujours été des destinations de loisirs populaires pour les skieurs et les adeptes de vélo de montagne venant de Seattle dans l'État de Washington. Grâce au taux de change avantageux et à la gestion de la pandémie de COVID-19 au Canada, je ne suis pas surpris que tant d'Américains cherchent à acheter des propriétés ici », a rajouté M. Ingham.

Le courtier ajoute que les récentes inondations dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique n'ont pas affecté le marché immobilier dans la région. Une chute de neige toute fraîche a lancé la saison de ski sur les montagnes de Whistler et Blackcomb à la fin novembre.

Royal LePage prévoit que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à Whistler augmentera de 4,0 % au cours de l'année à venir, en raison de la pénurie continue de logements.

Invermere

Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché des propriétés récréatives de Invermere a augmenté de 20,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 559 000 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 27,0 % pour s'établir à 244 200 $. Toutefois, pour ceux qui cherchent à acheter une maison ou une copropriété près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est respectivement d'environ 380 000 $ et 225 000 $. Les ventes ont augmenté de 48 % dans cette région par rapport à l'année précédente.

« Au cours des deux dernières années, la demande dans la région est restée constamment plus élevée qu'au cours des années précédentes à la pandémie. Alors que de nombreux Canadiens réévaluent leur mode de vie et de ce qu'ils attendent d'une maison et d'une communauté », a déclaré Barry Benson, courtier chez Royal LePage Rockies West Realty. « Invermere est plus qu'une simple destination de loisirs. Cette région offre une grande valeur pour les acheteurs qui recherchent plus d'espace, un équilibre travail-vie personnelle et une meilleure qualité de vie, tout au long de l'année. La possibilité de travailler à distance a permis de concrétiser cette option pour un plus grand nombre de familles. »

Le courtier ajoute que l'activité immobilière dans la région n'a pas été directement affectée par les récentes inondations ailleurs dans la province, puisque les acheteurs proviennent principalement de l'Alberta.

Royal LePage prévoit que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à Invermere augmentera de 7,0 % au cours de la prochaine année, alors que la demande continue d'augmenter.

Revelstoke

Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché des propriétés récréatives de Revelstoke a augmenté de 19,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 751 500 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 6,2 % pour s'établir à 563 000 $. Toutefois, pour ceux qui cherchent à acheter une maison ou une copropriété près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est respectivement d'environ 3 000 000 $ et 450 000 $. Les ventes ont augmenté de 30 % dans la région par rapport à l'année précédente.

« De nouveaux ensembles résidentiels seront achevés à Revelstoke au cours des deux prochaines années, ce qui contribuera à soulager une partie de la pression exercée sur l'offre. Cependant, les prix devraient continuer d'augmenter étant donné que la demande demeure très forte pour tous les types de propriétés, explique Don Teuton, courtier et propriétaire de Royal LePage Revelstoke. « En tant que destination populaire auprès des skieurs, des planchistes, des motoneigistes et des adeptes d'autres activités hivernales de plein air, cette région a toujours attiré les acheteurs de propriétés récréatives. Aujourd'hui, la demande pour les résidences principales augmente pour ceux qui souhaitent travailler à distance à partir d'une petite ville. »

M. Teuton note que bien que la région n'ait pas été directement affectée par les récentes inondations ailleurs dans la province, le marché immobilier de la région connaît actuellement un creux saisonnier typique.

Royal LePage prévoit que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à Revelstoke augmentera de 10,0 % au cours de la prochaine année, car la forte demande continue de surpasser l'offre. Le nombre de ventes devrait diminuer pendant l'année, dû au manque considérable d'inventaire.

Mont Washington et Comox Valley

Depuis le début de 2021, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée sur le marché des propriétés récréatives de la région du Mont Washington et de Comox Valley a augmenté de 33,3 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 800 000 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a augmenté de 19,1 %, pour atteindre 375 000 $. Toutefois, pour ceux qui cherchent à acheter une maison ou une copropriété près des pentes ou à distance de marche de la base de la montagne, le seuil de prix minimal est respectivement d'environ 900 000 $ et 325 000 $. Les ventes ont augmenté de 14 % dans la région par rapport à l'année précédente.

« Le Mont Washington est un choix couru pour les amateurs de ski et de planche à neige, ainsi que pour les familles qui cherchent à s'éloigner de la vie urbaine et à profiter ensemble de la nature », a commenté Rick Gibson, courtier immobilier chez Royal LePage à Comox Valley. « L'attrait de la région est également fort durant les mois d'été. Étant donné qu'elle n'est qu'à 45 minutes de la côte et qu'elle est proche d'un grand nombre de bons restaurants, de magasins et de terrains de golf, la région est très demandée par les acheteurs qui recherchent une propriété récréative à l'année, ainsi que par ceux qui souhaitent s'y installer de façon permanente; une tendance croissante ces dernières années. »

Le courtier remarque que la demande issue d'acheteurs du lower mainland a augmenté au cours des derniers mois, résultant des feux de forêt et des inondations ailleurs dans la province.

Royal LePage prévoit que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans la région du Mont Washington et de Comox Valley augmentera de 10 % au cours de la prochaine année, en raison de la demande soutenue et de l'offre qui demeure faible.

À propos du rapport

Le Rapport sur les propriétés récréatives d'hiver 2021 de Royal LePage compile des perspectives, des données et des prévisions provenant de 14 régions de ski populaires. Les données sur les prix médians et les ventes ont été compilées et analysées par Royal LePage pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre en 2021 et pour la même période en 2020. Les données ont été obtenues par l'entremise des agences et des chambres immobilières présentes dans chacune des régions étudiées. La disponibilité des données repose sur un seuil transactionnel et sur les données régionales disponibles utilisant les types d'habitation standards à l'étude dans le rapport.

À propos de Royal LePage



Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 19 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Bridgemarq Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX:BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca.



