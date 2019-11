Le Prix de la noirceur est remis au MAPAQ

MONTRÉAL, le 17 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a remis le Prix de la noirceur au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), pour le licenciement du lanceur d'alerte Louis Robert en janvier dernier.

Les membres du Conseil d'administration de la FPJQ qui ont décerné ce prix ont considéré que le MAPAQ avait eu un impact négatif sur la population en sévissant contre l'agronome qui avait dénoncé l'ingérence de l'industrie des pesticides dans la recherche, au sein d'un organisme de recherche sur les grains. À la suite de ce congédiement, la FPJQ avait demandé au gouvernement d'amender la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles dans les organismes publics.

La FPQJ a relancé cette année le Prix de la noirceur, créé en 2009 et abandonné deux ans plus tard. Ce prix a pour but de souligner le manque de transparence d'un organisme public, ou sa réticence à collaborer avec les médias. Il a été décerné dans le cadre du congrès annuel de la FPJQ qui se déroulait à Saint-Sauveur.

SOURCE Fédération professionnelle des journalistes du Québec

Renseignements: Fédération professionnelle des journalistes du Québec, 514 522-6142, info@fpjq.org

Related Links

http://www.fpjq.org