Le prix de l'action de Capital régional et coopératif Desjardins atteint un nouveau sommet à 20,65 $

Faits saillants au 30 juin 2026

Prix de l'action : 20,65 $, une hausse de 1,20 $ par rapport au 31 décembre 2025

Rendement non annualisé : 6,0 %

Rendement non annualisé du portefeuille d'investissements en capital de développement (anciennement connu sous le nom de « investissements à impact économique québécois ») : 6,2 %

Rendement non annualisé du portefeuille des autres investissements (placements) : 4,1 %

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- Au terme du semestre terminé le 30 juin 2026, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) annonce que le prix de son action passe aujourd'hui à 20,65 $, une hausse de 1,20 $ par rapport au 31 décembre 2025. CRCD a clôturé son premier semestre 2026 avec un bénéfice net de 164,7 M$ pour un rendement non annualisé de 6,0 %. L'actif net de CRCD se chiffrait à 2 874 M$ au 30 juin 2026.

Au prix actuel de 20,65 $, un actionnaire ayant investi il y a sept ans obtiendrait un rendement annuel de plus de 8,9 % net d'impôts, considérant le crédit d'impôt obtenu de 35 % conformément au taux applicable à ce moment1.

« Les résultats que nous annonçons aujourd'hui témoignent de la résilience de plusieurs entreprises québécoises qui continuent de se démarquer malgré un contexte économique marqué par l'incertitude. La solide performance du portefeuille d'investissements en capital de développement reflète non seulement la qualité des entrepreneurs que nous appuyons, mais également la pertinence de notre accompagnement à long terme et la force de notre écosystème d'investissement. Nous avons la conviction qu'en donnant aux entreprises l'accès au capital, à l'expertise et à l'accompagnement dont elles ont besoin, nous contribuons concrètement à leur croissance et à leur pérennité. Alors que CRCD célèbre son 25e anniversaire, nous sommes fiers d'avoir contribué, avec l'ensemble de notre écosystème, à investir plus de 5 G$ dans près de 1 700 entreprises québécoises depuis sa création », a déclaré Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, gestionnaire de CRCD.

CRCD, en collaboration avec Desjardins Capital, a mis en œuvre son nouveau modèle d'affaires le 1er janvier 2026. Cette évolution stratégique lui permet de poursuivre pleinement son rôle au sein de l'écosystème entrepreneurial québécois, en répondant aux besoins et attentes de ses actionnaires tout en augmentant les ressources destinées à soutenir les entreprises d'ici. CRCD réalise désormais l'ensemble de ses investissements en capital de développement exclusivement de manière indirecte, en investissant dans des fonds partenaires privés gérés par Desjardins Capital. Ces fonds ont pour mission de soutenir le développement économique du Québec en favorisant la croissance d'entreprises de toutes les régions et de divers secteurs d'activité.

Un accompagnement qui génère de la valeur partout au Québec

Les résultats du premier semestre découlent essentiellement de la performance du portefeuille d'investissements en capital de développement et du portefeuille des autres investissements, qui ont généré des rendements non annualisés respectifs de 6,2 % et de 4,1 %. Les autres revenus nets des charges opérationnelles, ainsi que les impôts ont également contribué favorablement au rendement global, à hauteur de 0,4 %.

Représentant près de 70 % de l'actif de CRCD, le portefeuille d'investissements en capital de développement a contribué de façon prépondérante au rendement du semestre, grâce à la solide performance des fonds partenaires dans lesquels CRCD investit. Malgré le contexte d'incertitude économique qui a marqué la première moitié de l'année, les sociétés ayant bénéficié d'un investissement sous forme d'équité ont démontré une résilience accrue tandis que les entreprises financées sous forme de dette ont davantage été exposées au risque de crédit. Le portefeuille des autres investissements a tiré parti de la bonne performance des fonds d'actions canadiennes et de stratégies d'actions neutres au marché ainsi que des fonds immobiliers et d'infrastructure. Les titres obligataires ont également contribué positivement au rendement de ce portefeuille, soutenus par l'évolution favorable des taux d'intérêts à long terme.

Au cours du premier semestre, les souscriptions d'actions provenant de l'émission 2025 se sont chiffrées à 4,6 M$, et les rachats d'actions ont totalisé 108,0 M$.

Une nouvelle campagne de souscription dès le 1er septembre

La prochaine période d'émission d'actions de CRCD débutera le 1er septembre 2026 à 9 h. Les actionnaires admissibles pourront souscrire jusqu'à 5 000 $ d'actions, tout en bénéficiant d'un crédit d'impôt de 25 %, conformément aux modalités en vigueur. Les demandes de souscription seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à l'atteinte du montant maximal autorisé de 155 M$. Pour obtenir plus d'information sur l'émission d'actions et les conditions d'admissibilité, rendez-vous au www.desjardins.com/CRCD.

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Fort de la confiance de plus de 107 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) investit son capital collectif au bénéfice d'entreprises québécoises afin de stimuler la création de richesse dans toutes les régions et pour les générations futures. Doté d'un actif net de 2 874 M$, CRCD déploie sa stratégie d'investissement par l'entremise de fonds partenaires gérés par son gestionnaire, Desjardins Capital. Cette approche permet de mobiliser des capitaux auprès de divers partenaires et d'accroître les retombées de ses investissements sur l'économie québécoise. Cet écosystème structurant contribue à propulser, à valoriser et à ancrer durablement l'entrepreneuriat d'ici. Au 30 juin 2026, 2 009 M$ étaient engagés dans près de 650 entreprises, coopératives et fonds à travers le Québec. (www.capitalregional.com)

1 Au 30 juin 2026, les rendements composés de l'action sont de 10,6 % pour un an, 5,2 % pour trois ans, 3,4 % pour cinq ans, 3,7 % pour sept ans et 4,8 % pour dix ans, lesquels ne tiennent pas compte du crédit d'impôt obtenu par l'actionnaire lors de l'acquisition ou de l'échange d'actions. Chacun de ces taux est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant. Ces taux ne tiennent pas compte non plus de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire qui aurait pour effet de réduire son rendement. Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus en ligne avant d'investir.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements : À l'intention des journalistes uniquement, Relations publiques du Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 5553436, [email protected]; À l'intention des investisseurs, Service des relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222, [email protected]