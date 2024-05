Postes Canada reçoit l'approbation réglementaire pour augmenter les tarifs d'affranchissement.

OTTAWA, ON, le 6 mai 2024 /CNW/ - La majoration tarifaire proposée par Postes Canada entre en vigueur aujourd'hui. Pour les timbres achetés en carnet, en rouleau ou en feuillet, soit les plus vendus, le tarif passe à 99 cents par timbre, c'est-à-dire une augmentation de 7 cents. Le prix d'un timbre du régime intérieur vendu à l'unité passe de 1,07 $ à 1,15 $.

Avant l'entrée en vigueur des changements, les tarifs des envois Poste-lettres du régime intérieur ont augmenté deux fois au cours des 10 dernières années (5 cents en 2019 et 2 cents en 2020). La dernière majoration importante remonte au 31 mars 2014.

Postes Canada comprend l'importance de son service de livraison et s'efforce de réduire au minimum l'incidence des changements tarifaires sur la clientèle en veillant à ce que toute augmentation soit juste et raisonnable.

Approbation réglementaire des nouveaux tarifs

Les changements aux tarifs réglementés des envois poste-lettre sont apportés conformément au processus réglementaire défini dans la Loi sur la Société canadienne des postes. Les majorations proposées ont été publiées dans la Gazette du Canada en février 2024 et l'approbation réglementaire finale a été reçue en avril. Postes Canada étant financée par les revenus provenant de la vente de ses produits et services, et non par l'argent des contribuables, les changements tarifaires sont une réalité.

Les gens peuvent continuer d'utiliser leurs timbres PermanentsMC, qui seront toujours acceptés au tarif d'affranchissement du régime intérieur en vigueur. La majoration tarifaire touche également d'autres produits, y compris les envois Poste aux lettres à destination des États-Unis et du régime international et le service Courrier recommandéMC du régime intérieur. Les changements aux tarifs commerciaux, qui entrent aussi en vigueur aujourd'hui, correspondent à la majoration des tarifs réglementés du service Poste-lettres.

