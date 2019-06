Le Prince Harry décerne un Prix d'innovation pour le développement durable au programme SPORTSTAGES de Jeux du Commonwealth Canada

Les Prix d'innovation pour le développement durable soulignent, célèbrent en mettent en valeur les innovations et les solutions d'avant-garde qui permettent aux pays du Commonwealth de faire progresser les valeurs de la Charte du Commonwealth et l'un ou plusieurs des dix-sept objectifs internationaux de développement durable. Ces prix étaient décernés pour la première fois cette année et s'adressaient à tous les citoyens et organisations des 53 pays du Commonwealth. Pour en apprendre davantage au sujet des Prix et de la cérémonie, visitez : http://thecommonwealth.org/media/news/duke-sussex-presents-innovation-awards-commonwealth-70th-anniversary-garden-party .

La présentation des Prix a eu lieu le 14 juin 2019, pendant la cérémonie du 70e anniversaire du Commonwealth à Londres, au siège social du Commonwealth, Malborough House. Le Prince Harry, Duc de Sussex et ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth, a présenté le Prix. Issu de la vision et du leadership de Roy McMurty, Judy Kent, Bruce Kidd et plusieurs autres, le gouvernement du Canada et JCC ont lancé le programme SportSTAGES en 1993. Depuis plus d'un quart de siècle, SportSTAGES a su intégrer le développement social par l'entremise du sport à plus de 125 projets sportifs locaux dans 30 pays du Commonwealth, enrichissant ainsi la vie de plus de deux millions de jeunes.

« Il s'agit d'une importante accolade internationale pour notre programme SportSTAGES », a déclaré Richard Powers, président de JCC. « Nous sommes fiers de l'impact qu'il a exercé dans un si grand nombre de pays, du développement social individuel et communautaire qu'il génère, en plus de la contribution qu'il apporte à la consolidation des systèmes sportifs nationaux. De plus, le programme est un excellent outil qui favorise le développement de leaders sportifs canadiens. Les agents SportSTAGES qui travaillent sur le terrain à l'étranger rentrent au Canada armés de nouvelles compétences, d'expérience et de maturité. Plus de la moitié des agents SportSTAGES poursuivent leur carrière au Canada au sein d'un organisme à but non lucratif axé sur le sport et les jeunes. »

Les initiatives SportSTAGES sont axées sur l'autonomisation des femmes et des filles, la promotion de l'équité des sexes, le développement du leadership chez les jeunes, la sensibilisation au VIH/sida et à sa prévention et au développement des capacités des systèmes sportifs. Au fil des ans, SportSTAGES a fait la prestation de sa programmation par l'entremise de différentes initiatives, dont le Programme des Boursiers de la Reine Elizabeth. Pour de plus amples renseignements sur les programmes internationaux de développement par le sport, nos partenaires et nos gens, visitez : https://commonwealthgames.ca/sportworks.

À PROPOS DE JEUX DU COMMONWEALTH CANADA

Jeux du Commonwealth Canada (JCC) est le détenteur des droits de franchise du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. JCC appuie les athlètes canadiens dans l'atteinte de l'excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde, enrichit la vie des jeunes à travers le Commonwealth et accueille les Jeux du Commonwealth. Pour de plus amples renseignements, visitez www.commonwealthgames.ca

