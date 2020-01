OTTAWA, le 26 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, visitera le Canada le 27 janvier.

Les deux dirigeants discuteront de l'importance de la démocratie et de la nécessité de respecter la Constitution vénézuélienne. Le Canada a exprimé son soutien ferme à l'égard du président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, et réclame une transition pacifique, dirigée par le Venezuela, vers des élections libres et justes, et ce, le plus tôt possible.

Pendant sa visite au Canada, le président par intérim Guaidó rencontrera également François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères, et Karina Gould, ministre du Développement international.

Citation

« Je salue le courage et le leadership dont fait preuve Juan Guaidó pour aider à rétablir la démocratie au Venezuela et je lui offre le soutien continu du Canada. Les Canadiens sont solidaires du peuple vénézuélien et appuient leurs efforts pour établir des élections libres et justes et des droits de la personne fondamentaux. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits en bref

Le 23 janvier 2019, Juan Guaidó a été déclaré président par intérim du Venezuela .

. Le Canada a imposé des sanctions ciblées contre 112 responsables du régime Maduro et, en collaboration avec cinq autres pays des Amériques, a renvoyé la situation du mandat illégal du régime Maduro au Venezuela à la Cour pénale internationale.

a imposé des sanctions ciblées contre 112 responsables du régime Maduro et, en collaboration avec cinq autres pays des Amériques, a renvoyé la situation du mandat illégal du régime Maduro au à la Cour pénale internationale. Le Canada a réduit ses relations diplomatiques avec le Venezuela et restreint l'engagement avec le régime Maduro dans le but de favoriser le rétablissement pacifique de la démocratie au Venezuela .

a réduit ses relations diplomatiques avec le et restreint l'engagement avec le régime Maduro dans le but de favoriser le rétablissement pacifique de la démocratie au . Le Canada a versé plus de 66 millions de dollars en aide à la stabilisation, en aide humanitaire et en programmes de développement en vue de répondre à la migration régionale et à la crise de réfugiés.

