MONTRÉAL, 18 octobre 2024 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TSX: TCS), (la « Société »), annonce que le président exécutif du conseil d'administration de la Société, Dave Brereton, et sa conjointe, Kathryn Ensign-Brereton, ont établi un régime d'aliénation de titres automatique (« RATA ») conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques internes de la Société. Le RATA a été créé par M. Brereton et Mme Ensign-Brereton à des fins personnelles et de planification financière, et M. Brereton, directement et par l'intermédiaire de sa société de portefeuille, Dabre Inc., et Mme Ensign-Brereton continueront de détenir une participation importante dans la Société à la suite de la cession des actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») en vertu du RATA.

Ce régime permet d'effectuer des opérations conformément à certaines directives préétablies, comme ni M. Brereton ni Mme Ensign-Brereton n'étaient en possession de renseignements importants non divulgués au moment où les directives ont été données. Le RATA entrera en vigueur le deuxième jour de bourse suivant la date à laquelle seront rendus publics les états financiers intermédiaires de la Société pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2024.

Jusqu'à 96 000 actions ordinaires (les « actions en cause »), représentant environ 0,7 % des actions ordinaires émises et en circulation, peuvent être vendues ou données par M. Brereton, à hauteur de 50 %, et Mme Ensign-Brereton, à hauteur de 50 %, en vertu du RATA. Ce dernier est conçu pour permettre une cession ordonnée des actions en cause aux prix du marché au cours de la période de 12 mois au cours de laquelle les ventes et les dons en vertu du RATA devraient avoir lieu.

M. Brereton et Mme Ensign-Brereton ont fourni des directives par écrit établies au préalable au courtier qui administre le RATA, indiquant notamment que la proportion d'actions en cause à vendre sera de 60 % et que la proportion d'actions en cause à donner sera de 40 %, et établissant les prix de transaction minimaux. Le RATA interdit au courtier de consulter M. Brereton ou Mme Ensign-Brereton au sujet de toute vente en vertu du plan. Il interdit également à M. Brereton ou à Mme Ensign-Brereton de divulguer au courtier tout renseignement concernant la Société qui pourrait influencer l'exécution du régime. Le RATA a été autorisé par la Société et contient des restrictions importantes quant à la capacité de M. Brereton et de Mme Ensign-Brereton de modifier, de suspendre ou de résilier le plan.

Cette annonce est faite et sera disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca conformément aux pratiques recommandées énoncées dans l'Avis 55-317 du personnel des ACVM, Régimes d'aliénation de titres automatique. Les renseignements concernant le RATA et les transactions qui en découlent, selon le cas, sont accessibles sur SEDI à l'adresse www.sedi.ca.

