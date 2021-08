MONTRÉAL, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Le président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, Louis Vachon, a annoncé son intention de prendre sa retraite le 31 octobre 2021, après presque 15 années dans cette fonction. Le conseil d'administration annonce que Laurent Ferreira, actuellement chef de l'exploitation, lui succédera à titre de président et chef de la direction à compter du 1er novembre prochain, et ce, conformément au processus de planification de la relève de la Banque.

« Le conseil tient à reconnaître la contribution exceptionnelle de Louis Vachon au cours de ces années aux commandes de l'organisation et le remercie pour son héritage marquant. Sous sa gouverne, la Banque a affiché des résultats exceptionnels et généré, pour les actionnaires, un rendement annuel composé total de premier plan parmi les pairs de l'industrie, soit de 13 % du 1er juin 2007 au 31 juillet 2021. Ces résultats découlent d'un positionnement stratégique différencié, d'une croissance soutenue au Canada et à l'international, ainsi que d'une gestion disciplinée des risques et des coûts. La Banque a progressé de façon remarquable sur les plans financier, technologique et culturel au cours de son mandat, au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes. Louis a contribué à bâtir une banque solide, diversifiée, agile et bien positionnée pour connaître du succès à long terme. Nommé membre de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec, Louis s'est également distingué par sa contribution à l'ensemble de la société », a affirmé Jean Houde, président du conseil d'administration de la Banque Nationale.

« La Banque Nationale est aujourd'hui une banque d'importance systémique au pays et un moteur toujours plus important du développement économique et social. Ce fut un privilège d'en assurer le leadership et d'avoir pu participer à la création d'un chapitre de son histoire. Je remercie les membres du conseil d'administration et du bureau de la présidence, l'ensemble des employés, les clients et les actionnaires pour leur confiance au cours de ces années », a mentionné Louis Vachon. « L'une de mes plus grandes fiertés est certainement d'avoir contribué à développer une culture d'agilité à la Banque pour qu'elle puisse toujours mieux s'adapter au changement, saisir les occasions et faire face aux défis qui se présenteront. »

« Au cours de sa carrière, Laurent a fait preuve d'un leadership décisif et rassembleur, de même que d'une capacité à identifier et à saisir rapidement des occasions de croissance. Il a été au cœur de la transformation de la Banque et de son évolution culturelle en plus de jouer un rôle déterminant dans le succès de notre secteur des Marchés financiers. Sous sa direction, je suis convaincu que la Banque continuera à connaître du succès. Je me réjouis d'assurer la transition à ses côtés, en compagnie de l'équipe de direction », a commenté Louis Vachon.

« Leader humain et inspirant, Laurent a démontré un excellent leadership stratégique et une compréhension profonde de l'organisation. Il est également très engagé dans la mission commune de la Banque, soit d'avoir un impact positif dans la vie des gens, en mettant l'humain d'abord et en bâtissant des relations à long terme avec nos clients, nos employés et la communauté. Le conseil d'administration est confiant que Laurent et l'équipe de direction assureront la continuité du succès que connaît la Banque », a souligné Jean Houde.

« Je suis vraiment honoré par l'opportunité que m'offre le conseil d'administration et je remercie Louis pour son leadership et son appui », a mentionné Laurent Ferreira. « La Banque Nationale est une organisation qui se distingue par sa performance, son talent et sa culture. Je suis très enthousiaste à l'idée de continuer de collaborer avec une équipe si forte. Nous poursuivrons notre engagement à offrir un service client exceptionnel, à promouvoir un milieu de travail inclusif comptant parmi les plus stimulants au pays, à saisir des occasions de croissance profitable et à livrer des rendements solides à nos actionnaires. »

