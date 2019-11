Le président et chef de la direction de Chorus fera son entrée au Panthéon de l'aviation du Canada

HALIFAX, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est fière d'annoncer l'intronisation de Joseph (Joe) Randell, président et chef de la direction de Chorus, au Panthéon de l'aviation du Canada en 2020. Le 47e dîner de gala d'intronisation annuel et les cérémonies afférentes se tiendront le 4 juin 2020 à Calgary, en Alberta.

M. Randell sera reconnu pour sa contribution exceptionnelle à l'aviation canadienne. Il a été l'un des fondateurs d'Air Nova ; sa vision et son esprit d'entrepreneuriat ont mené à la croissance et à la diversification de Chorus Aviation, qui est devenue une société milliardaire offrant une gamme complète de services d'aviation régionale à des clients du monde entier.

« Joe est un visionnaire qui a aidé à façonner le paysage de l'industrie du transport aérien au Canada pendant des périodes très tumultueuses et il continue de remettre en cause le statu quo, a affirmé Richard McCoy, président du conseil d'administration de Chorus. Au nom de tous les membres du conseil d'administration de Chorus, je félicite sincèrement Joe pour cette reconnaissance bien méritée et lui souhaite de continuer sur la voie de la réussite. »

Les intronisations de 2020 porteront à 242 le nombre de Canadiens membres du Panthéon de l'aviation du Canada. En plus, 24 organisations auront reçu le prix d'excellence « Belt of Orion » pour leur contribution.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan de portée internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes de vie utile d'un avion, qu'il s'agisse de son acquisition, de sa conversion et de son adaptation pour des missions, ou de la gestion de parcs aériens, des vols à contrats, de l'ingénierie, de la maintenance des avions et des composants ou de la location, du démontage, de l'approvisionnement de pièces et de la logistique afférente. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ».

www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Renseignements: Relations avec les médias pour Chorus : Manon Stuart, Halifax (Nouvelle-Écosse), 902 873-5054, manon.stuart@chorusaviation.com; Debra Williams, Toronto (Ontario), 905 671-7769, debra.williams@chorusaviation.com

Related Links

www.chorusaviation.ca