« M. Manley a joué un rôle clé dans la croissance et le succès de CAE, tout d'abord en tant que membre de notre conseil d'administration et maintenant en tant que président, et je suis très heureux de voir qu'il est lauréat du Prix des fellows de l'IAS », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « En tant que président du conseil, M. Manley met en place les bonnes conditions pour que CAE se développe en favorisant un climat de confiance et de soutien, en donnant tout le pouvoir d'agir aux membres de l'équipe de direction et en encourageant les mesures audacieuses qui ont été la clé de la réussite de CAE. »

M. Manley s'est joint au conseil d'administration de CAE en 2008 et a contribué à mettre en œuvre des pratiques de gouvernance exemplaires qui ont permis à l'entreprise de prendre de l'expansion considérablement et d'annoncer des résultats financiers records sous sa direction. Au-delà des résultats financiers, M. Manley a soutenu l'établissement du rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris la diversité et l'inclusion. L'approche à la fois humaine et solide de M. Manley à l'égard du leadership a favorisé le développement de gens talentueux, la réalisation d'idées audacieuses et l'expansion des solutions de haute technologie de CAE partout dans le monde.

À propos de l'IAS

L'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) est une organisation à but non lucratif fondée sur ses membres en service depuis 1981, qui fait la promotion de l'efficacité des administrateurs et des conseils d'administration canadiens. L'IAS s'efforce d'être un chef de file et de faire valoir l'excellence au sein des conseils d'administration et de mettre en lumière l'importance pour les administrateurs d'anticiper, de transformer et de relever les défis auxquels ils sont confrontés dans les salles des conseils.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

