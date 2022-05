OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président du Chili, Gabriel Boric, sera en visite au Canada le 6 juin 2022.

Le premier ministre Trudeau et le président Boric tiendront une rencontre en vue de faire avancer des priorités communes et d'aborder des enjeux mondiaux. Les dirigeants discuteront de mesures climatiques ambitieuses et parleront notamment de la protection des océans et de la tarification de la pollution. Ils souligneront leur attachement à la démocratie, aux droits de la personne et à l'égalité des sexes. Ils exploreront également des façons d'entretenir un véritable dialogue avec les peuples autochtones, de faire croître nos économies et de soutenir la classe moyenne. En outre, les deux dirigeants discuteront de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et de l'importance de travailler en étroite collaboration avec les partenaires des Amériques et du monde pour veiller à ce que la Russie réponde de ses actes et pour soutenir les Ukrainiens qui ont été déplacés.

De plus, le premier ministre Trudeau et le président Boric rencontreront des élèves d'une école secondaire pour discuter du leadership des jeunes.

« Le Canada et le Chili entretiennent une relation étroite et ancrée dans des valeurs communes. Nous sommes tous deux déterminés à promouvoir la démocratie, les droits de la personne et l'égalité des sexes. Nous sommes engagés dans la lutte contre les changements climatiques et nous favorisons le commerce inclusif et la coopération internationale comme moyens de surmonter les défis liés à la paix et à la sécurité. J'ai hâte de rencontrer le président Boric afin de chercher à élargir notre collaboration dans les Amériques et sur la scène mondiale. »

Le premier ministre Trudeau a discuté avec le président Boric à deux reprises depuis l'élection de ce dernier, en décembre 2021.

Le Canada et le Chili entretiennent des relations diplomatiques dynamiques depuis 1941, soit depuis plus de 80 ans.

et le Chili entretiennent des relations diplomatiques dynamiques depuis 1941, soit depuis plus de 80 ans. Cette année marque le 25 e anniversaire de l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) et des accords de coopération dans les domaines de l'environnement et du travail. Depuis l'entrée en vigueur de l'ALECC en 1997, le commerce bilatéral de marchandises a presque quadruplé. En 2021, le Canada a exporté plus de 1,2 milliard de dollars de marchandises vers le Chili. Pour leur part, les importations du Chili totalisaient plus de 1,8 milliard de dollars. Le Canada est le deuxième investisseur étranger en importance au Chili.

Les deux pays collaborent également dans le cadre de l'Alliance du Pacifique, au sein de laquelle le Canada est un observateur et un candidat au statut d'État associé. De plus, tous deux adhèrent au Groupe d'action pour un commerce inclusif et à l'Arrangement mondial sur le commerce et le genre, aux côtés de la Nouvelle-Zélande et du Mexique.

Le Canada compte parmi les principales destinations d'études pour les étudiants chiliens de niveau postsecondaire. Chaque année, plus de 725 Chiliens viennent au Canada munis d'un permis accordé dans le cadre du programme Expérience internationale Canada. Ce permis les autorise à travailler pendant un an et à étudier durant une période pouvant atteindre six mois au Canada.

