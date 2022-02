MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (TSX : LSPD ) (NYSE : LSPD), la plateforme commerciale tout-en-un permettant aux commerçants aux commerçants à travers le monde de simplifier, adapter et fournir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son processus de planification à long terme de la relève, le conseil d'administration a nommé le président actuel JP Chauvet à titre de chef de la direction, avec date d'entrée en fonction immédiate. Celui-ci dirigera la croissance continue, de même que le développement stratégique et son exécution chez Lightspeed.

La Société a également annoncé que le fondateur et chef de la direction sortant Dax Dasilva restera chez Lightspeed à titre de président-directeur du conseil d'administration. Dans son rôle de président-directeur du conseil d'administration, M. Dasilva travaillera avec M. Chauvet et le conseil d'administration à l'établissement de la direction stratégique de l'entreprise, en mettant un accent particulier sur la défense des intérêts commerciaux et les initiatives de durabilité à l'échelle mondiale par le biais de prise de contact avec des partenaires, de défense des intérêts des clients, de responsabilité sociétale des entreprises et d'initiatives de diversité, équité et inclusion. En lien avec cette transition, Patrick Pichette, présentement président, deviendra directeur indépendant principal du conseil d'administration.

M. Chauvet s'est joint à l'équipe de Lightspeed en octobre 2012 à titre de chef des revenus et est devenu membre du conseil d'administration en septembre 2013. En avril 2016, il a été nommé président de la Société et, au cours de son mandat, a joué un rôle de premier plan pour faire progresser la mission de Lightspeed, notamment en dirigeant plusieurs des acquisitions stratégiques de la Société, son inscription aux bourses de Toronto et de New York, de même que le lancement et la croissance de la plateforme Lightspeed Payments. De plus, il a également supervisé la croissance solide de la clientèle mondiale de la Société.

« Au cours de ses neuf années chez Lightspeed, JP a prouvé son intelligence stratégique, été l'initiateur de notre stratégie de mise en marché, dirigé nos équipes des produits et joué un rôle crucial dans le lancement de Lightspeeed Payments, a déclaré Dax Dasilva. Nous avons la très grande chance de continuer de bénéficier de son leadership, de son expertise et de son dévouement, alors que Lightspeed poursuit sa lancée dans un vaste marché en pleine évolution. Cela a été un honneur pour moi de diriger la talentueuse équipe de Lightspeed depuis la fondation de la Société en 2005, et je me réjouis à la perspective de la diriger dans mon nouveau rôle de président-directeur du conseil d'administration. »

« J'aimerais remercier Dax d'avoir mis Lightspeed sur son impressionnante trajectoire de croissance, de même que le conseil d'administration et lui de me confier la responsabilité de diriger Lightspeed à titre de chef de la direction, a déclaré JP Chauvet. À mesure que Lightspeed accélère ses efforts d'intégration, en réunissant les entreprises les plus innovatrices de l'univers du commerce en ligne avec un but commun de générer de la valeur pour les commerçants, nous poursuivrons nos efforts pour devenir la plateforme ominicanal chef de file au monde. J'ai pour objectif d'exécuter la prochaine étape de notre parcours, soit d'étendre notre empreinte globale au moyen de nos produits phares dans les industries du commerce de détail et de la restauration, et de redéfinir la façon dont nos clients font des affaires. »

« Au sein du conseil d'administration, nous avons régulièrement discuté de la planification de la relève au cours des dernières années, a déclaré M. Pichette. JP a fait ses preuves dans plusieurs postes de direction chez Lightspeed, et le conseil d'administration est persuadé qu'il s'agit du choix naturel pour poursuivre l'important travail en cours dans l'ensemble de l'organisation et générer de manière soutenue de la valeur pour tous les clients et partenaires. Entre-temps, le conseil se fera un plaisir de soutenir Dax dans son nouveau rôle, alors que nous faisons avancer les objectifs d'entreprise et de durabilité du conseil d'administration, notamment de préserver la position de Lightspeed à titre d'employeur de choix pour les meilleurs talents, d'acteur mondial ayant un impact positif et de partenaire de technologie de pointe pour les commerces du monde entier. »

Résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022

Dans un communiqué de presse distinct publié aujourd'hui, Lightspeed annoncera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022 et tiendra une conférence téléphonique demain, 3 février 2022 à 8 h 00 HE pour discuter des résultats financiers et de l'annonce d'aujourd'hui.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

Pour plus de renseignements, visitez le www.lightspeedhq.com.

Suivez-nous dans les médias sociaux : LinkedIn , Facebook, Instagram, YouTube et Twitter .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

SOURCE Lightspeed Commerce Inc.

Renseignements: Contacts : Gus Papageorgiou, Chef, Relations avec les investisseurs, [email protected] ; Médias : Relations avec les médias, Lightspeed, [email protected] ; Canada : Victoria Baker, [email protected] ; Cydoney Curran, 40670251, [email protected] ; États-Unis : Jennifer Fugel, Newsmaker Group, J[email protected]