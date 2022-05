Le président de la FTQ, Daniel Boyer, annonce qu'il ne sollicitera pas de renouvellement de mandat

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, a profité de la rencontre du Bureau de direction de la FTQ, ce midi, pour annoncer qu'il ne sollicitera pas de renouvellement de mandat au Congrès de la centrale de novembre prochain à Montréal.

M. Boyer a été élu une première fois à titre de secrétaire général de la FTQ en 2010, poste qu'il occupera jusqu'à son élection à la présidence de la Fédération en 2013. Membre de la FTQ depuis 1978, il travaillait comme préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD à Verdun pour payer ses études en enseignement lorsqu'il a commencé à militer dans le mouvement syndical. Il a été tour à tour vice-président puis président de son syndical local, conseiller syndical et président du Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-298) avant d'être élu à la direction de la FTQ.

Tout au long de sa carrière, Daniel Boyer n'a cessé de se battre pour revendiquer de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires, ainsi que pour sortir les personnes plus démunies de la pauvreté, et ce, en utilisant toutes les tribunes qui lui ont été offertes aux tables de négociations, dans les milieux de travail, sur la scène politique, à Québec et à Ottawa, dans les municipalités; partout où les travailleurs et les travailleuses sont fiers d'accomplir leur travail chaque jour. À chacune de ses interventions, Daniel Boyer n'a cessé de militer pour un meilleur dialogue social avec les gouvernements.

Fier du travail accompli tout au long de ces années, Daniel Boyer quittera la présidence en novembre prochain avec confiance en sachant que les militants et militantes sauront prendre la relève et poursuivre la construction d'une société plus juste, plus égalitaire, plus démocratique et plus verte.

Le président en profite pour remercier tout le personnel de la FTQ pour leurs précieux conseils et leurs grandes compétences qui permettent à notre organisation de rester incontournable dans l'avancement de la société québécoise. Merci à tous et à toutes.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

