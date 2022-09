OTTAWA, ON, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, effectuera une visite durant laquelle il se rendra à Toronto et à Ottawa les 22 et 23 septembre 2022. Ce sera la première visite bilatérale à l'étranger du président Yoon depuis son élection en mars 2022.

Le premier ministre Trudeau tiendra une rencontre avec le président Yoon pendant le passage de ce dernier à Ottawa. Ils s'emploieront à faire progresser des priorités communes et à resserrer la relation commerciale déjà étroite entre les deux pays, de manière à générer une plus grande croissance économique qui profite à tous. Pour ce faire, ils comptent collaborer encore plus étroitement dans le secteur de l'énergie, notamment les batteries de véhicules électriques, les minéraux critiques et les technologies émergentes, et sécuriser les chaînes d'approvisionnement afin de créer de bons emplois bien rémunérés dans la classe moyenne et de soutenir les travailleurs canadiens.

La Corée du Sud est un partenaire mondial essentiel du Canada, en particulier pour de nombreux enjeux de la région indo-pacifique, dont la sécurité régionale et mondiale. Les deux dirigeants profiteront de leur entretien pour explorer des moyens qui permettraient au Canada et à la Corée du Sud de poursuivre leur collaboration dans différents dossiers liés à la sécurité régionale dans la péninsule coréenne, notamment dans le cadre de l'opération NEON, qui vise à surveiller et à décourager les activités maritimes de la Corée du Nord. Ils entendent réitérer leur condamnation de l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie, soutenir ensemble le peuple ukrainien et réaffirmer leur engagement à protéger la primauté du droit.

« Le Canada et la Corée du Sud entretiennent des rapports solides fondés sur nos valeurs démocratiques communes, d'importants échanges commerciaux et investissements étrangers, et les liens étroits qui unissent nos populations. Je suis impatient d'accueillir le président Yoon au Canada afin de resserrer les relations entre nos deux pays, de travailler encore plus étroitement ensemble à stimuler une croissance économique profitable à tous et de produire des résultats pour les Canadiens et les Sud-Coréens de la classe moyenne. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Corée du Sud est le septième partenaire commercial en importance du Canada . Elle est également notre septième marché d'exportation de marchandises et notre sixième source d'importation de marchandises.

et la Corée du Sud célébreront les 60 ans de leurs relations diplomatiques. En 2014, le Canada et la Corée du Sud ont noué un « partenariat stratégique » bilatéral qui a conduit à la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Corée en 2015, le premier et le seul accord commercial du Canada dans la région indo-pacifique.

et la Corée du Sud ont noué un « partenariat stratégique » bilatéral qui a conduit à la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Corée en 2015, le premier et le seul accord commercial du dans la région indo-pacifique. Plus de 200 000 Canadiens s'identifient comme étant d'origine coréenne. Plus de 27 000 Canadiens résident actuellement en Corée du Sud, dont environ 3 200 professeurs d'anglais. Il y a environ 3 000 personnes adoptées d'origine coréenne au Canada .

