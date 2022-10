OTTAWA, ON, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, effectuera une visite à Ottawa les 26 au 27 octobre 2022.

Le 26 octobre, le premier ministre Trudeau rencontrera le président Faki pour réitérer que le Canada reconnaît le rôle important que joue l'Union africaine dans la promotion d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Les dirigeants consolideront le partenariat de collaboration entre le Canada et l'Union africaine et feront progresser des priorités communes, notamment la protection de la démocratie, le renforcement de l'égalité des sexes et de l'autonomie des femmes et la résolution de préoccupations communes telles que la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Ils travailleront ensemble à stimuler la croissance économique de manière à ce qu'elle profite à tous, à accroître le commerce et l'investissement, à renforcer la paix et la sécurité et à créer de bons emplois dans la classe moyenne.

La rencontre entre les deux dirigeants sera suivie d'une première historique : le Dialogue de haut niveau entre le Canada et la Commission de l'Union africaine, qui aura lieu les 27 et 28 octobre et sera tenu conjointement par le président Faki et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique du Canada, Mary Ng, et le ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit Sajjan, y participeront également. Ce dialogue de haut niveau donne suite à une entente conclue entre le premier ministre et le président Faki lors de la rencontre qu'ils ont tenue en marge du 33e Sommet de l'Union africaine en Éthiopie, en février 2020.

« J'ai hâte de rencontrer le président Faki dans le contexte du tout premier Dialogue de haut niveau entre le Canada et la Commission de l'Union africaine. Le Canada soutient depuis longtemps la vision de l'Union africaine, qui préconise des solutions dirigées par les Africains pour soutenir le développement économique et politique de leur continent. Ensemble, nous stimulerons la croissance économique de manière à ce qu'elle profite à tous, nous créerons de bons emplois dans la classe moyenne et nous bâtirons un avenir meilleur pour les gens du Canada et de l'Afrique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La participation du premier ministre Trudeau au Sommet de l'Union africaine qui a eu lieu en Éthiopie en 2020 a été la première participation d'un premier ministre canadien à ce sommet.

Il s'agit de la première visite du président Faki au Canada en tant que président de la Commission de l'Union africaine.

Le premier ministre Trudeau a demandé à la ministre Ng d'élaborer une stratégie de coopération économique avec l'Afrique qui permettra de faire progresser les priorités communes.

L'Union africaine est un organisme continental composé de 55 membres sur le continent africain.

L'Union africaine est dirigée par son Assemblée, composée de chefs d'État et de gouvernement africains qui se réunissent chaque année au Sommet pour élaborer, négocier et adopter des positions communes à l'égard des enjeux et des priorités incontournables du continent et pour promouvoir la paix et la sécurité, le développement socioéconomique, la gouvernance, la lutte contre les changements climatiques et l'intégration continentale.

Le Canada est accrédité en tant qu'observateur permanent auprès de l'Union africaine depuis 2009.

est accrédité en tant qu'observateur permanent auprès de l'Union africaine depuis 2009. En juin 2022, en marge de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth au Rwanda , le Canada a annoncé qu'il mettait en place une mission d'observation permanente auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, ce qui permettra au Canada de donner une nouvelle orientation à ses relations avec l'Union africaine et de renforcer les efforts en cours sur des priorités communes.

