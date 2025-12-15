Avis aux médias - Le président de l'UMQ s'arrêtera en Outaouais dans le cadre de sa tournée du Québec

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera à Gatineau, le 16 décembre prochain, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

À cette occasion, il rencontrera M. Denis Tassé, maire de Montpellier et représentant régional de l'Outaouais au conseil d'administration de l'UMQ, Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de la Ville de Gatineau et nouvelle présidente du Caucus des grandes villes ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une mêlée de presse :

Quoi : Mêlée de presse dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ



Date : Mardi 16 décembre 2025



Heure : 14 h 00



Lieu : Hôtel de Ville de Gatineau

Salle Henri Masson, 2e étage

25 rue Laurier, Gatineau

Les représentants des médias qui souhaitent participer au point de de presse doivent communiquer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected])

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]