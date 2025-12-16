Avis aux médias - Le président de l'UMQ en visite dans les Laurentides dans le cadre de sa tournée du Québec

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans les Laurentides, le 17 décembre prochain, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

À cette occasion, il rencontrera M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban et représentant régional des Laurentides au conseil d'administration de l'UMQ, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Une conférence de presse se tiendra à l'issue de la rencontre.

Quoi : Conférence de presse dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ



Date : Mercredi 17 décembre 2025



Heure : 13 h 00



Lieu : Centre récréatif et communautaire

323, montée de l'Église

Saint-Colomban, QC, J5K 1A1

Les représentants des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent confirmer à l'avance avec madame Léa Carrière, conseillère aux relations médias (cellulaire : 438-827-4560, courriel : [email protected])

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]