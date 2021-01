BEIJING, 3 janvier 2021 /CNW/ - Shen Haixiong, président de China Media Group (CMG), a transmis ses vœux du Nouvel An aux téléspectateurs et aux utilisateurs du monde entier le 1er janvier 2021 sur les ondes de CGTN. Dans son discours, M. Shen a déclaré que 2021 est l'année du Buffle dans le calendrier lunaire chinois et qu'elle est remplie de nouveaux espoirs et de nouvelles aspirations. Il a souhaité aux habitants du monde entier une bonne et heureuse année.

Vidéo - https://m.youtube.com/watch? v=V5S9UIPfpHU