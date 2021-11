Le nouveau vol transfrontalier engendre de nouvelles possibilités aux niveaux

économique, touristique et culturelle entre l'Alberta et le Nord-Ouest du Pacifique

CALGARY, AB, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet, en collaboration avec des partenaires clés du gouvernement et de l'industrie, a inauguré sa nouvelle liaison reliant pour la première fois les villes de Calgary et de Seattle. Le départ du vol WS3612 a marqué une étape importante de la reprise pour WestJet : c'est le premier vol transfrontalier de la compagnie aérienne depuis la période prépandémie.

« Nous sommes ravis d'offrir pour la première fois une correspondance directe entre Calgary et Seattle, un itinéraire que nos invités et les deux villes attendent depuis longtemps, a déclaré Chris Hedlin, vice-président, Réseau et alliances de WestJet. Cette liaison renforcera les liens économiques entre les régions et stimulera l'économie touristique de l'Alberta, alors que nous continuons de renforcer notre réseau transfrontalier à partir de notre plaque tournante mondiale à Calgary. »

Le départ du vol WS3612, avec 69 invités à bord, est le premier de WestJet sur une nouvelle route internationale en vertu des nouvelles politiques de vaccination des voyageurs et des employés instaurées par le gouvernement du Canada.

« La confiance des voyageurs revient, comme en témoigne la demande pour le vol d'aujourd'hui, et les politiques doivent évoluer pour soutenir un écosystème dans lequel tous les intervenants sont entièrement vaccinés, a poursuivi M. Hedlin. La journée d'aujourd'hui marque une étape importante dans notre engagement à rétablir l'économie touristique du Canada, et nous avons bon espoir que nous continuerons de voir des progrès dans l'assouplissement des politiques frontalières qui ont une incidence sur la capacité de nos invités à voyager entre le Canada et les États-Unis de manière aussi fluide par voie aérienne que par voie terrestre. »

Le tout nouveau vol transfrontalier de WestJet sera en service d'abord quatre fois par semaine, puis passera à deux fois par jour au printemps 2022.

Détails du nouveau service de WestJet entre Calgary et Seattle :

Liaison Fréquence Date de début Calgary - Seattle 4 fois par semaine 4 novembre 2021

6 fois par semaine 20 décembre 2021

1 fois par jour 28 mars 2022

2 fois par jour 19 mai 2022 Seattle - Calgary 4 fois par semaine 4 novembre 2021

6 fois par semaine 20 décembre 2021

1 fois par jour 28 mars 2022

2 fois par jour 19 mai 2022

Autres citations

Avant le départ inaugural d'aujourd'hui, l'importance du WS3612 a été soulignée par Chris Hedlin, vice-président, Réseau et alliances de WestJet, en compagnie de Roger Reid, membre de l'Assemblée législative pour Livingstone Macleod et président de la division albertaine pour la région économique du nord-ouest du Pacifique, John Flemming, agent commercial principal adjoint pour l'Ambassade des États-Unis, Tim Patterson, vice-président, Tourisme autochtone à Tourisme Alberta, l'honorable Cindy Ady, directrice générale de Tourisme Calgary et ancienne ministre du Tourisme, des Parcs et des Loisirs du gouvernement de l'Alberta, et Carmelle Hunka, vice-présidente, Personnel, risques et affaires juridiques pour l'Autorité aéroportuaire de Calgary.

« Félicitations à WestJet pour sa nouvelle liaison directe entre YYC et Seattle, a déclaré Bob Sartor, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Nous avons hâte de faire découvrir cette magnifique ville côtière à nos invités pour qu'ils profitent de la culture, de la cuisine et, bien sûr, du café, tout comme nous sommes impatients d'accueillir à YYC nos voisins américains de la région du Nord-Ouest du Pacifique. »

« WestJet est un ajout précieux dans la sélection offerte aux voyageurs à SEA, offrant aux gens d'affaires et à la clientèle de loisirs la possibilité d'aller à la découverte des magnifiques Rocheuses canadiennes, du Stampede de Calgary, ou peut-être d'aller encourager le nouveau Kraken de Seattle face aux équipes canadiennes de la LNH, a déclaré Lance Lyttle, directeur général de l'aéroport de SEA. Alors que les possibilités de voyage reprennent de la vigueur après la dernière année, nous sommes ravis de voir une compagnie aérienne comme WestJet démontrer de l'intérêt pour la région du Puget Sound et pour les visiteurs, les entreprises et les résidents des deux régions. »

« Grâce à ce nouveau vol sans escale reliant Calgary et Seattle, WestJet continue de soutenir la reprise de l'économie touristique de Calgary et de l'Alberta, a déclaré Cindy Ady, directrice générale de Tourisme Calgary. Un accès aérien commode permettra d'attirer un plus grand nombre de visiteurs dans notre ville et renforcera l'impact économique du tourisme, qui contribue directement à l'économie de Calgary à hauteur de plus de 2,5 milliards de dollars chaque année. Nous avons très hâte d'accueillir à nouveau les visiteurs américains à Calgary. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés sous l'égide de WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux, pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable, comme le stipule sa promesse de Sécurité avant tout. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez le site westjet.com.

