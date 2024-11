Le premier syndicat chez Starbucks au Québec s'entend avec l'employeur

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce jeudi 14 novembre, les membres du Syndicat des employé-es de la restauration-CSN, section Café Starbucks, ont accepté à 66 %, par voie de scrutin secret, l'hypothèse de règlement intervenue entre les parties, et appuyée par le conciliateur dans ce processus.

« D'une durée de trois ans, le nouveau contrat de travail vient encadrer un grand nombre d'enjeux qui normalisent désormais les relations de travail, incluant la reconnaissance de l'expérience et de l'ancienneté. À la signature, il y aura une rétroactivité salariale au 1er mai 2024, date d'entrée en vigueur des nouveaux taux horaires bonifiés d'environ 5 à 10 % la première année et de 2 % chaque année suivante. En plus d'un ajout de plusieurs congés sociaux, la convention collective prévoit également un encadrement sur la gestion des pourboires, selon une convention de partage entre les salarié-es, applicable aux absences ainsi qu'aux vacances, afin de maintenir les salaires durant ces périodes. Nous partageons la fierté du travail accompli des membres pendant cette négociation », souligne Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

« Les membres du syndicat ont tenu bon face à un employeur qui n'a pas été de tout repos dans le cadre de cette syndicalisation. L'obtention de leur premier contrat de travail qui contient d'importants gains en matière de conciliation travail-études ainsi qu'en santé et sécurité, contribue grandement à assainir leur milieu de travail », ajoute Manon Tremblay, présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN.

« La CSN est très heureuse d'avoir soutenu la lutte historique de ces salarié-es contre un géant œuvrant dans un domaine où la syndicalisation est très difficile et demeure hors norme. Nous sommes très fiers que ces femmes et ces hommes aient tracé une voie vers une amélioration générale des conditions de travail dans ce secteur », conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Regroupant les 29 salarié-es de la seule et première succursale accréditée le 23 novembre 2023 au Québec, le Syndicat des employé-es de la restauration-CSN, section Café Starbucks est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN). La FC-CSN compte près de 30 000 membres partout au Québec, dans les secteurs du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme. Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

