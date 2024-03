CAE Prodigy tire parti du moteur Unreal Engine d'Epic Games pour améliorer l'aspect visuel de la formation des pilotes

Premier simulateur de vol certifié au niveau D à intégrer la technologie du jeu à son système visuel

Les photos et les vidéos de CAE Prodigy sont disponibles dans le Centre multimédia de CAE

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui être la première entreprise de simulation et de formation aéronautiques de premier plan à intégrer de façon transparente un moteur de jeu vidéo dans le système visuel de ses simulateurs de vol et à atteindre le plus haut niveau de certification possible pour un FFS, soit la certification de niveau D*. Le FFS est équipé du générateur d'images (IG) CAE Prodigy qui tire parti de la technologie de jeu vidéo grâce au moteur Unreal Engine d'Epic Games, combinant des images 3D très réalistes avec une simulation complète haut de gamme afin d'offrir une expérience de formation au pilotage plus réaliste dans un environnement virtuel.

« Notre collaboration avec Epic Games sur le générateur d'images CAE Prodigy est un énorme pas en avant dans l'utilisation de la technologie pour augmenter l'efficacité de la formation des pilotes et rendre le transport aérien plus sécuritaire », a déclaré Abha Dogra, cheffe de la Technologie et des Produits à CAE. « La convergence des secteurs de la simulation et du jeu permettra d'améliorer l'expérience de formation sur simulateur grâce à des images ultra-réalistes qui réduiront encore l'écart entre le monde virtuel et le monde réel. »

« CAE Prodigy élèvera le niveau de formation des pilotes grâce à des images plus vraies que nature avec des graphiques de plus haute fidélité qui rendent l'expérience en simulateur plus réaliste que jamais », a déclaré Michel Azar-Hmouda, président de division, Formation pour l'aviation commerciale à CAE. « Avec CAE Prodigy, CAE conserve sa position de chef de file dans l'adoption de nouvelles technologies pour appuyer ses clients et faire progresser la sécurité aérienne. »

« Nous sommes ravis que CAE, chef de file mondial de la formation et de la simulation, tire parti d'Unreal Engine pour améliorer la formation des pilotes et la sécurité aérienne. L'obtention de la certification de niveau D témoigne de l'expertise de CAE dans ce domaine et de son rôle dans le développement toujours plus réaliste de notre technologie, » a déclaré Bill Clifford, vice-président et directeur général d'Unreal Engine chez Epic Games.

La stratégie de développement du produit CAE Prodigy comprend un déploiement progressif sur les simulateurs Civil et Défense et Sécurité, basé sur un ensemble croissant de capacités pour soutenir les nouveautés et les mises à jour. CAE Prodigy s'appuie sur les caractéristiques éprouvées des systèmes visuels de CAE et exploite les techniques de rendu innovatrices d'Unreal Engine pour aboutir à une solution de génération d'images optimisée et flexible.

Pour plus de renseignements sur les principales caractéristiques et capacités de CAE Prodigy, visitez le site https://www.cae.com/Prodigy. Les photos et les vidéos de CAE Prodigy sont disponibles dans le Centre multimédia de CAE.

* Certification de niveau D selon la réglementation CS-FSTD(A) Issue 2 de l'EASA. Le réalisme d'un simulateur de niveau D est tel que les pilotes qui changent d'avion peuvent effectuer toute leur formation dans le simulateur plutôt que dans l'avion.

À PROPOS D'EPIC GAMES

Pour plus de renseignements sur Unreal Engine d'Epic Games, cliquez ici.

À PROPOS DE CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Suivez-nous sur X : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

Personnes-ressources :

Médias :

Samantha Golinski

Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-514-341-2000, ext. 7939, [email protected]

Médias spécialisés :

Patrick Botter

Chef de service, Relations publiques et Marketing de contenu

+1-514-235-7282, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz

Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.