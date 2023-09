Le premier Salon Industriel couvrant le grand territoire de la métropole sera présenté à Terrebonne les 18 et 19 octobre 2023

QUÉBEC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels fera son apparition pour la première fois en quarante ans sur le grand territoire de la Métropole en présentant le Salon Industriel de Terrebonne les 18 et 19 octobre 2023 au Centre Expo Terrebonne, dans la MCR des Moulins.

Le SIT2023 en images

Réunissant les marchés de Lanaudière, des Laurentides, de Montréal et de la Montérégie, le Salon Industriel de Terrebonne (#SIT2023) sera le lieu de rencontre par excellence pour tous les donneurs d'ordres, gestionnaires et travailleurs des secteurs industriels et manufacturiers provinciaux! Plus de 400 exposants et entreprises accueilleront les milliers de visiteurs provenant de partout à travers la province.

L'événement sera également un lieu de réseautage et de démonstrations ayant pour but de développer des relations d'affaires et l'emploi. Ce sera aussi un lieu d'apprentissage grâce à une foule de conférences d'experts où tous les entrepreneurs et travailleurs pourront développer leurs connaissances!

Participez gratuitement! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire à l'avance au SalonsIndustriels.com ou sur place les jours d'événement.

Avec le grand retour de l'événementiel, les entreprises industrielles et manufacturières de la région sont heureuses de présenter leurs produits et services aux décideurs, acheteurs et fournisseurs de partout au Québec. Le Groupe Pageau, promoteur des Salons Industriels, organise depuis 1980 ces événements partout dans la province.

« Les entreprises québécoises de tous les domaines vivent des situations extrêmes depuis quelques années. Il est de notre devoir, en tant que promoteur d'événements industriels et manufacturiers, de leur fournir des outils pour réussir! Nous continuons à présenter nos événements et nous prenons soin de proposer une programmation qui met l'emphase sur les pratiques entrepreneuriales gagnantes. Nous espérons que les entrepreneurs et employés profiteront de l'expertise sur place et trouveront des opportunités d'affaires qui feront prospérer nos entreprises québécoises! », mentionne M. Eric Pageau, président et promoteur du Groupe Pageau.

Merci aux partenaires du Salon Industriel de Terrebonne : Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins (CCIM), Propulsion Québec, Centre d'expertise industrielle de Montréal (CEI Mtl), STIQ, Productions Optimales, Transport Magazine, Électricité Plus et le média officiel, le Magazine MCI.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels que manufacturiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province, le producteur du Magazine MCI (Magazine du Circuit Industriel) et l'éditeur de Transport Magazine.

Zone Médias - Salons industriels : https://www.salonsindustriels.com/zone-medias/

SOURCE Salons Industriels

Renseignements: Contact : Jeff Maheux : [email protected]