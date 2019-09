Le premier nettoyage communautaire d'un rivage canadien de 4ocean, commandité par Air Canada, débarrasse l'océan de plus de 3 200 objets polluants

« Nous félicitons les participants, qui ont fait cause commune et bravé la pluie pour améliorer l'état d'un autre rivage océanique. Les engagements environnementaux d'Air Canada comprennent la réduction de son utilisation des plastiques à usage unique. De plus, dans le cadre d'une stratégie à plusieurs volets, nous nous sommes associés à 4ocean, un organisme qui se consacre à retirer le plastique et les déchets qui polluent les mers du globe », a déclaré Teresa Ehman, première directrice - Affaires environnementales, d'Air Canada.

Air Canada a axé ses processus décisionnels et ses méthodes de gestion sur le développement durable et élaboré des stratégies détaillées pour assumer ses responsabilités environnementales. Appliquant une stratégie de réduction des émissions qui repose sur quatre pierres angulaires (technologie, exploitation, infrastructure et mesures économiques), elle a adopté une approche globale de réduction de son utilisation des plastiques à usage unique. L'un des aspects importants a consisté à recenser chacun des articles en plastique à usage unique en cabine, afin d'en déterminer la réelle nécessité, puis à évaluer des solutions de rechange plus écologiques ou la possibilité de modifier les procédures pour utiliser moins de plastique.

Jusqu'à présent en 2019, Air Canada a dit #BonVoyagePlastique à 36,8 millions d'articles en plastique à usage unique en cabine en substituant des bâtonnets écologiques en bois aux bâtonnets en plastique, en supprimant graduellement l'emballage en plastique de ses trousses de toilette et en éliminant celui des trousses destinées aux enfants.

Le partenariat établi avec 4ocean s'ajoute aux efforts d'Air Canada en matière de réduction des déchets : la Société assume la responsabilité environnementale supplémentaire de « laisser moins » et de « faire plus » dans les collectivités où elle exerce ses activités. En 2019, des événements de nettoyage de 4ocean, commandités par Air Canada, ont eu lieu en Floride, où sont en poste beaucoup des employés du transporteur aux États-Unis, et à Richmond (Colombie-Britannique), qui accueille sa principale plaque tournante transpacifique. S'appuyant sur ses nombreuses années d'expérience, 4ocean participera aussi, avec l'équipe d'Air Canada, à l'élaboration de ressources éducatives sur la conservation des océans. À ce jour, 4ocean a retiré plus de 2,7 millions de kilogrammes de déchets des océans et des côtes.

Entre autres projets centrés sur la viabilité de l'environnement, Air Canada contribue à la recherche sur les biocarburants, en collaboration avec l'Initiative canadienne de la chaîne d'approvisionnement de biocarburant (ICCAB) et à la recherche sur les émissions et les traînées de condensation des carburants de remplacement de l'aviation civile. Elle a investi la somme considérable de 10 milliards de dollars dans le programme de renouvellement de ses appareils, grâce auquel elle exploite maintenant l'un des parcs aériens les plus modernes et les plus écoénergétiques dans le monde. Elle administre des programmes novateurs de recyclage, de bourses et d'activités communautaires, qui font également participer les employés à des initiatives environnementales. Air Canada est devenue le deuxième transporteur nord-américain à se joindre officiellement au réseau du Pacte mondial des Nations Unies plus tôt cette année et elle s'engage à promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les objectifs et les programmes environnementaux d'Air Canada aux adresses : aircanada.com/citoyensdumonde et https://leaveless.aircanada.com/ca/fr/index.html#!/.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @Air Canada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

À propos de 4ocean

4ocean est une entreprise mondiale qui retire les déchets de l'océan et des côtes et qui concourt au développement d'économies durables partout dans le monde en incitant les gens à travailler ensemble pour un océan plus propre. Ses activités de nettoyage à l'échelle mondiale sont entièrement financées par la vente de ses bracelets et de ses produits de développement durable. Chaque article acheté finance le retrait d'un demi-kilo de déchets de l'océan. En créant des emplois, en recourant à des technologies de pointe et en sensibilisant les gens aux répercussions du plastique et des déchets dans l'océan, l'entreprise établit la première économie axée sur le plastique océanique et contribue à un avenir plus propre et plus durable des mers.

