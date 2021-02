Le premier ministre Trudeau et le président Biden tiendront leur première rencontre

OTTAWA, ON, le 20 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une réunion bilatérale avec le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le 23 février 2021. Il s'agira de la première rencontre bilatérale entre le Canada et l'administration Biden. Les deux dirigeants se rencontreront virtuellement.

Au cours de cette rencontre, le premier ministre Trudeau et le président Biden mettront de l'avant des priorités communes et uniront leurs efforts pour mettre fin à la pandémie mondiale de COVID-19. Ils discuteront de leur vision concertée pour une relance économique vigoureuse, la croissance de la classe moyenne et la création d'emplois, le maintien de chaînes d'approvisionnement efficaces, les changements climatiques, les relations bilatérales dans le secteur de l'énergie, les secteurs de la défense et de la sécurité, et la promotion de la diversité et de l'inclusion.

Citation

« Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des amitiés les plus solides et les plus profondes entre deux pays. Cette amitié repose sur des valeurs communes, des liens étroits entre nos gens et un espace géographique qui nous rapproche. J'ai bien hâte de rencontrer le président Biden afin de travailler ensemble pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 et soutenir les gens de nos deux pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus importantes au monde.

Le Canada est le principal client des États-Unis et il y achète plus de marchandises que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis.

Le Canada est le premier partenaire commercial de la plupart des États américains.

Les entreprises canadiennes qui mènent des activités aux États-Unis emploient directement 725 000 Américains.

Le Canada et les États-Unis collaborent au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord depuis sa création, en 1957.

La gestion concertée de l'environnement est une composante centrale des relations canado-américaines, notamment en ce qui concerne la qualité de l'air et de l'eau et la gestion des espèces sauvages. Cette facette des relations est encadrée par une cinquantaine d'accords fédéraux bilatéraux, au-delà d'une centaine d'accords à l'échelle des États et des provinces, ainsi que le Traité des eaux limitrophes de 1909.

Le Canada est le principal fournisseur d'énergie sous toutes ses formes des États-Unis.

