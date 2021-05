OTTAWA, ON, le 18 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a causé des difficultés sans précédent dans le monde entier sur le plan économique et social. Ces effets ont été tout particulièrement dommageables pour de nombreux partenaires du Canada en Afrique. Le Canada est l'un des pays qui contribuent le plus à la lutte mondiale contre la COVID-19, et nous continuerons de soutenir cet effort pendant que nous nous remettons de cette crise. Nous ne pourrons vaincre le virus au pays que si nous l'éliminons partout.

Au Sommet sur le financement des économies africaines, tenu par le président de la France, Emmanuel Macron, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada allait intensifier son appui à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de développement (BAfD) afin qu'elle puisse continuer de fournir une aide financière importante à ses clients. Cette mesure aidera à favoriser la croissance économique et à créer des occasions pour les gens d'un bout à l'autre de l'Afrique. En plus de ce soutien général, le Canada versera 7 millions de dollars sur 5 ans dans le Fonds pour les changements climatiques en Afrique de la BAfD. Ce financement aidera les habitants du continent, et en particulier les femmes, à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

Le premier ministre a également souligné un engagement prévu au Budget 2021 qui consiste à fournir une recapitalisation de 300 millions de dollars sur 3 ans à FinDev Canada à compter de 2023-2024. Cette mesure permettra à FinDev Canada de soutenir la croissance du secteur privé afin d'aider les pays en développement, y compris en Afrique, à réduire la pauvreté, à accroître la participation économique des femmes ainsi qu'à atténuer les effets changements climatiques et à s'y adapter. Il a également annoncé la création de 2X Canada : Relance économique inclusive en partenariat avec FinDev Canada. Ce nouveau mécanisme, qui est doté d'un budget de 75,9 millions de dollars, vise à soutenir les personnes à faible revenu et mal desservies, en particulier les femmes et les filles, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Dans le cadre de l'engagement du Canada à l'égard de la croissance économique de l'Afrique, le premier ministre Trudeau a aussi annoncé l'octroi de 15,2 millions de dollars au Centre africain pour la politique commerciale de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU. Ces fonds contribueront à l'instauration de la zone de libre-échange continentale africaine, une étape importante de l'intégration économique africaine qui favorisera l'emploi et la croissance à l'échelle du continent. De plus, le Canada est conscient qu'il faut investir dans les infrastructures pour assurer une relance forte à la suite de la pandémie. C'est pourquoi nous verserons un financement de 40 millions de dollars à GuarantCo pour que les pays à faible revenu et les États fragiles puissent bénéficier d'infrastructures abordables et durables.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé l'injection de 5 millions de dollars dans le Programme de renforcement des systèmes régionaux de surveillance des maladies, par l'intermédiaire de la Banque mondiale. L'objectif est de renforcer la capacité nationale et régionale de surveillance des maladies et de préparation aux épidémies en Afrique occidentale et d'offrir une capacité d'intervention immédiate et efficace en cas d'urgence.

Depuis le début de la crise, le Canada a aidé la communauté mondiale à unir ses forces afin de proposer des solutions créatives et de favoriser une relance qui profite à tout le monde, notamment en reconnaissant les besoins propres aux pays africains. Pendant que nous terminons la lutte contre la COVID-19 et rebâtissons en mieux, nous continuerons de soutenir les pays vulnérables et de créer un avenir meilleur pour tous.

« Nous ne pourrons vaincre ce virus et rebâtir en mieux au pays que si tous les pays ont les ressources pour répondre à ce défi mondial et s'en remettre. La réussite et le rétablissement de l'Afrique - où se trouvent certaines des économies dont la croissance est la plus rapide dans le monde et qui a l'une des plus jeunes populations de la planète - sont la clé de notre avenir collectif. Ce n'est qu'ensemble que nous arriverons à poser les fondements d'un monde meilleur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sommet sur le financement des économies africaines réunit des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et du monde entier en vue de répondre à des besoins de financement spécifiques qui permettront de soutenir une relance rapide, verte, durable et inclusive en Afrique.

sur le financement des économies africaines réunit des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique et du monde entier en vue de répondre à des besoins de financement spécifiques qui permettront de soutenir une relance rapide, verte, durable et inclusive en Afrique. L'objectif global de la Banque africaine de développement consiste à favoriser la croissance économique durable, à appuyer les progrès sociaux et à contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays africains qui en sont membres.

Le Fonds pour les changements climatiques en Afrique est un fonds fiduciaire multidonateurs administré par la Banque africaine de développement. Le soutien du Canada contribuera à atténuer les effets disproportionnés des changements climatiques sur les femmes, en particulier dans le domaine de l'agriculture.

FinDev Canada est l'institution de financement du développement pour le Canada. C'est l'organisme d'Exportation et Développement Canada qui appuie la durabilité et la croissance inclusive du secteur privé dans les marchés en développement.

Tous les investissements effectués au titre de 2X Canada seront admissibles au Défi 2X - Financement pour les femmes, un engagement mondial visant à mobiliser des capitaux en vue d'accroître la participation économique des femmes.

GuarantCo est un élément du Private Infrastructure Development Group et a été créé pour mobiliser des investissements en devises locales destinés à financer des projets d'infrastructure et pour soutenir le développement de marchés financiers dans les pays à plus faible revenu en Afrique et en Asie.

Le 17 mars, le Canada a annoncé une contribution de 132,9 millions de dollars pour la création du Fonds Canada-Banque africaine de développement pour le climat, qui vise à renforcer les droits économiques des femmes et leur participation à l'action climatique ainsi qu'à mobiliser des capitaux privés pour combler le déficit d'investissement climatique en Afrique.

Le Canada est parmi les membres fondateurs du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (l'Accélérateur ACT) et du Mécanisme d'accès mondial au vaccin contre la COVID-19 (COVAX), et il joue un rôle important dans le cadre du mécanisme de garantie de marchés.

est parmi les membres fondateurs du Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (l'Accélérateur ACT) et du Mécanisme d'accès mondial au vaccin contre la COVID-19 (COVAX), et il joue un rôle important dans le cadre du mécanisme de garantie de marchés. Le 7 mai, dans le cadre du Budget 2021, le premier ministre Trudeau a annoncé une proposition d'investissement de 375 millions de dollars dans le Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (l'Accélérateur ACT) afin de faciliter l'accès des pays les plus pauvres aux outils nécessaires pour contenir la propagation de la COVID-19.

Depuis le début de cette crise, le Canada s'est engagé à verser plus de 2,5 milliards de dollars pour appuyer la réponse mondiale à la COVID-19.

