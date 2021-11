GLASGOW, Royaume-Uni, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Depuis la signature de l'historique Accord de Paris en 2015, le gouvernement du Canada a adopté des mesures importantes pour lutter contre les changements climatiques. En tant que chef de file en matière de climat, le Canada a mis en place des mesures visant à réduire la pollution dans le but de respecter nos engagements de Paris et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Tandis que le monde passe à une économie plus propre et plus verte, le Canada continuera d'assumer un rôle de chef de file dans la lutte contre les changements climatiques, afin que nous puissions continuer à créer des emplois pour la classe moyenne dans tous les secteurs et à bâtir un avenir meilleur pour tout le monde.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les plans ambitieux et améliorés du Canada pour appuyer l'élimination progressive du charbon thermique à l'échelle mondiale, pour aider les pays en développement à effectuer la transition vers des carburants de remplacement propres le plus rapidement possible, et pour réduire la pollution dans le secteur du pétrole et du gaz.

Mettre fin aux émissions provenant de l'électricité produite à partir au charbon est l'une des mesures les plus importantes que doit prendre le monde dans la lutte contre les changements climatiques. Voilà pourquoi le premier ministre a annoncé aujourd'hui que le Canada travaille à mettre fin aux exportations de charbon thermique d'ici 2030. L'interdiction suivrait des mesures déjà prises à cet égard, y compris l'accélération de l'élimination progressive de l'électricité produite à partir du charbon dans notre pays d'ici 2030, et la mise en place d'investissements de plus de 185 millions de dollars pour appuyer les travailleurs du charbon et leurs communautés dans la transition vers une énergie plus propre.

Pour appuyer davantage les efforts de la communauté mondiale visant à éliminer progressivement l'électricité produite à partir du charbon, le premier ministre a également annoncé jusqu'à 1 milliard de dollars à l'appui du programme d'investissement pour la transition accélérée de l'industrie du charbon des Fonds d'investissement climatique grâce à la contribution du Canada au financement international pour le climat, afin d'aider les pays en développement à effectuer la transition de l'électricité produite à partir du charbon à une énergie propre le plus rapidement possible. Cet investissement mènera à la mise en œuvre réussie de stratégies nationales et de projets de démarrage connexes, à l'établissement d'un soutien local et régional et à l'accélération de l'élimination des mines de charbon existantes et des centrales électriques alimentées au charbon, tout en créant des activités économiques et en contribuant à une transition paritaire et inclusive sur le plan social. De plus, le premier ministre a annoncé 25 millions de dollars en financement au Programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique, un partenariat avec la Banque mondiale. Cela aidera à élaborer et à mettre en œuvre des énergies de remplacement propres, et à appuyer les pays à revenu faible ou intermédiaire dans la transition vers une économie plus propre.

Le Canada figure parmi les plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, et les contributions du secteur à notre économie ont profité à tous les Canadiens. Tandis que notre pays et le monde passent à des énergies de remplacement propres, le secteur doit continuer à s'adapter, ce qui stimulera l'innovation et aidera à créer les emplois de demain. Le premier ministre a annoncé aujourd'hui que le Canada est le premier pays parmi les grands producteurs de pétrole à aller de l'avant avec le plafonnement et la réduction de la pollution générée par le secteur pétrolier et gazier pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour y parvenir à un rythme et à une envergure nécessaires afin d'atteindre l'objectif partagé de la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fixera des cibles de 5 ans et veillera à ce que le secteur apporte une contribution significative à l'atteinte des objectifs climatiques du Canada pour 2030. Dans une lettre envoyée aujourd'hui par les ministres Guilbeault et Wilkinson, le gouvernement a sollicité l'avis du Groupe consultatif pour la carboneutralité sur la meilleure façon d'aller de l'avant avec cette approche.

Le Canada montre la voie à suivre vers un avenir énergétique propre en trouvant des solutions réelles que le monde entier cherche. Ensemble, avec les Canadiens, les partenaires mondiaux et l'industrie, le gouvernement continuera de lutter contre la crise climatique de façon à créer des emplois pour la classe moyenne et à bâtir un avenir meilleur et plus propre pour tout le monde.

« L'action climatique ne peut attendre. Depuis 2015, le Canada est un partenaire engagé dans la lutte contre les changements climatiques, et tandis que nous passons à un avenir carboneutre, nous continuerons de contribuer à réduire la pollution et à bâtir un avenir plus propre pour tout le monde. Ensemble, nous vaincrons cette crise tout en créant une économie verte et des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis que le monde s'est mobilisé dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat en 2015, le Canada a réalisé d'importants progrès dans la lutte contre les changements climatiques - mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Avec nos partenaires mondiaux, nous continuerons à exercer un leadership constructif de manière à transformer nos espoirs ambitieux en avantages concrets pour notre environnement. Ensemble, nous créerons des emplois, bâtirons des communautés fortes et effectuerons la transition vers la carboneutralité. »

- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

L'électricité produite à partir du charbon est à l'origine de 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

L'abandon du charbon améliorera la santé publique globale par la production d'un air plus propre et qui se respire mieux. Une analyse récente a permis de découvrir que plus de 800 000 personnes dans le monde meurent chaque année de la pollution produite par la combustion du charbon.

La production d'électricité au Canada est déjà l'une des plus propres au monde. Mais avec l'élimination progressive de l'électricité au charbon, le Canada réduira la pollution par le carbone de près de 13 millions de tonnes en 2030, représentant une étape importante vers l'atteinte de la cible nationale du Canada qui consiste à réduire, d'ici 2030, les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005.

Le Canada arrive quatrième au classement des plus gros producteurs de pétrole de la planète, et troisième à celui des plus gros exportateurs. Le secteur du pétrole et du gaz contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre du Canada, soit environ 25 % des émissions totales.

arrive quatrième au classement des plus gros producteurs de pétrole de la planète, et troisième à celui des plus gros exportateurs. Le secteur du pétrole et du gaz contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre du Canada, soit environ 25 % des émissions totales. En 2020, le Canada a publié son plan climatique renforcé, Mesures climatiques du Canada pour un environnement sain et une économie saine , afin d'accélérer la réduction des émissions et de bâtir une économie plus forte, plus propre, plus résiliente et inclusive, en mettant en place certaines des mesures que le Canada prendra pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

, afin d'accélérer la réduction des émissions et de bâtir une économie plus forte, plus propre, plus résiliente et inclusive, en mettant en place certaines des mesures que le Canada prendra pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le programme d'investissement pour la transition accélérée de l'industrie des Fonds d'investissement climatique aidera les services publics et les exploitants du secteur privé en leur fournissant les outils nécessaires à la transition, selon les besoins et conformément aux priorités nationales et aux contributions déterminées au niveau national.

Le Programme d'assistance à la gestion du secteur énergétique de la Banque mondiale apporte un soutien aux pays à revenu faible ou intermédiaire pour encourager un développement à faibles émissions de carbone au moyen d'un large éventail de solutions énergétiques durables.

