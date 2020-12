OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - La pandémie mondiale de COVID-19 est la plus grave crise de santé publique que le Canada ait jamais connue. Notre plus grande priorité est de protéger les Canadiens contre le virus et, pour le vaincre, il nous faudra une approche collaborative.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a réalisé des investissements sans précédent pour améliorer les soins de santé offerts aux Canadiens, notamment un nouveau financement ciblé pour les provinces et les territoires. Aujourd'hui, au milieu de cette crise, le gouvernement continue de travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones pour soutenir les gens et assurer leur santé et leur sécurité. Le gouvernement a fourni plus de 8 dollars sur 10 dépensés au Canada pour lutter contre la COVID-19 et appuyer les Canadiens. De plus, nous avons mis à la disposition des provinces et des territoires plus de 24 milliards de dollars sous forme de soutien direct. Nous avons aidé à déployer à grande échelle le dépistage et la recherche de contacts, conclu des ententes pour acquérir le portefeuille de vaccins le plus vaste et le plus diversifié au monde et acheté de l'équipement de protection individuelle pour aider nos travailleurs essentiels et protéger les Canadiens les plus vulnérables. Nous continuerons à travailler de près avec nos partenaires pour faire tout ce qu'il faut, aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que cette pandémie soit derrière nous.

Aujourd'hui, lors de la rencontre extraordinaire des premiers ministres en matière de soins de santé, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement du Canada allait assumer 100 % des coûts associés à l'approvisionnement des vaccins pour l'ensemble des Canadiens et aux fournitures nécessaires pour les administrer. Au fur et à mesure que des vaccins sûrs et efficaces seront approuvés et disponibles, le gouvernement travaillera en collaboration avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec ses partenaires autochtones et de la santé publique pour que les Canadiens se fassent vacciner dans le cadre d'un processus équitable et bien coordonné. Les premiers ministres des provinces et des territoires se sont engagés à coopérer à la campagne de vaccination visant à faire vacciner autant de Canadiens que possible contre la COVID-19 dans les meilleurs délais possibles. Cela sera fait en accordant la priorité aux personnes vulnérables les plus à risque.

Tous les Canadiens méritent un système de soins de santé solide et résilient, et ils s'attendent à recevoir les meilleurs services qui soient. Lors de la rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires, le premier ministre a poursuivi le travail qu'il mène avec les premiers ministres en vue de renforcer les soins de santé pour tous les Canadiens. Le premier ministre a proposé que des travaux soient entamés dans les domaines suivants, et ce, avec l'appui de nouveaux investissements fédéraux : l'amélioration des soins de longue durée et de la prestation de soins de santé aux gens à travers le pays; l'augmentation des services de santé mentale; la coordination sur les plateformes numériques et l'échange de renseignements entre les juridictions; et la réalisation de progrès dans la mise en place d'un régime national et universel d'assurance-médicaments tout en travaillant à la réduction du coût des médicaments. En ce qui concerne l'assurance-médicaments et les médicaments coûteux, le gouvernement du Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, créera une nouvelle Agence canadienne des médicaments et s'appuiera sur les recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance-médicaments.

Dans les semaines et les mois à venir, le premier ministre et les premiers ministres des provinces et des territoires continueront de s'entretenir régulièrement afin de collaborer sur les efforts visant à répondre aux impacts de la pandémie et de discuter des leçons tirées en matière de santé publique. Ils poursuivront aussi la conversation sur le nouveau financement fédéral des soins de santé, amélioreront les résultats pour la population et assureront la transparence et la responsabilité auxquelles les gens s'attendent. Au début de l'année prochaine, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux demanderont également à leurs responsables des finances de trouver un terrain d'entente sur l'argent qui a été dépensé et la situation actuelle en ce qui concerne le financement des soins de santé.

La priorité immédiate de tous les ordres de gouvernement et des Canadiens demeure de mettre un terme à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones afin de répondre aux besoins des Canadiens aujourd'hui et dans un avenir prochain.

Citations

« Nous devons travailler tous ensemble pour combattre la COVID-19, assurer la santé et la sécurité des gens et leur offrir du soutien. En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada fera tout ce qu'il faut pour aider les Canadiens à traverser la crise et rebâtir en mieux lorsque le virus sera vaincu. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé aux premiers ministres des provinces et des territoires que le gouvernement fédéral allait payer la totalité du coût des vaccins. Pour mieux aider les Canadiens, cette mesure visera également les coûts associés à la logistique et au transport. Le gouvernement fédéral reste déterminé à travailler en collaboration avec les provinces et les territoires dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

--L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

Faits saillants

À ce jour, l'aide totale accordée par le gouvernement du Canada pendant la pandémie comprend 322 milliards de dollars dans des mesures directes visant à combattre le virus et à aider les gens, et 85 milliards de dollars sous forme de reports d'impôt et de droits.

pendant la pandémie comprend 322 milliards de dollars dans des mesures directes visant à combattre le virus et à aider les gens, et 85 milliards de dollars sous forme de reports d'impôt et de droits. Dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement propose d'autres investissements afin de renforcer le système de santé canadien, dont les suivants :

1,5 milliard de dollars afin de poursuivre l'approvisionnement en équipement de protection individuelle (ÉPI) et de fournir un soutien à l'entreposage et à la logistique. Cela permettra de livrer rapidement du matériel médical et de l'ÉPI cruciaux aux provinces, aux territoires et aux communautés autochtones, en plus de maintenir l'état de préparation de la Réserve nationale stratégique d'urgence.



Jusqu'à 1 milliard de dollars pour créer un fonds pour les soins de longue durée afin d'aider les provinces et les territoires à protéger les gens dans les établissements de soins de longue durée et à appuyer les activités de prévention et de contrôle des infections.



Plus de 900 millions de dollars en soutien aux interventions de santé publique continues dans les communautés autochtones et pour assurer que les communautés des Premières Nations, inuites et métisses peuvent prendre en charge et contrôler le virus ainsi que la saison de la grippe.

L'Énoncé économique de l'automne présente également les propositions du gouvernement fédéral en vue de la modernisation du Programme de stabilisation fiscale afin d'offrir un filet de sécurité plus efficace aux provinces qui font face à une baisse exceptionnelle de leurs recettes. Cela devrait se traduire par une aide supplémentaire de plusieurs milliards de dollars aux provinces pour 2020-2021, selon les perspectives provinciales actuelles. Le gouvernement propose de presque tripler le paiement maximum, pour qu'il atteigne 170 dollars par personne, pour ce qui est des paiements de stabilisation de 2019- 2020 et 2020- 2021 et d'indexer le paiement maximum en fonction de la croissance économique totale du Canada par personne à partir de ce moment-là.

par personne, pour ce qui est des paiements de stabilisation de 2019- 2020- d'indexer le paiement maximum en fonction de la croissance économique totale du par personne à partir de ce moment-là. Le gouvernement du Canada a investi plus de 1 milliard de dollars dans des ententes d'acquisition de vaccins et s'est assuré d'un approvisionnement national pouvant atteindre 429 millions de doses de sept vaccins prometteurs, ce qui équivaut à plus de dix doses par Canadien.

a investi plus de 1 milliard de dollars dans des ententes d'acquisition de vaccins et s'est assuré d'un approvisionnement national pouvant atteindre 429 millions de doses de sept vaccins prometteurs, ce qui équivaut à plus de dix doses par Canadien. Santé Canada a autorisé le vaccin de Pfizer/BioNTech le 9 décembre 2020.

a autorisé le vaccin de Pfizer/BioNTech le 9 décembre 2020. En 2020-2021, le gouvernement du Canada versera 41,9 milliards de dollars en soutien financier aux provinces et aux territoires dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé. Au cours des cinq prochaines années, le financement versé aux provinces et aux territoires au titre du Transfert devrait s'élever à un total d'environ 235 milliards de dollars.

versera 41,9 milliards de dollars en soutien financier aux provinces et aux territoires dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé. Au cours des cinq prochaines années, le financement versé aux provinces et aux territoires au titre du Transfert devrait s'élever à un total d'environ 235 milliards de dollars. Outre le Transfert canadien en matière de santé, le gouvernement du Canada a réalisé de nouveaux investissements sans précédent dans les soins de santé par l'intermédiaire du Budget 2017, qui prévoyait 11 milliards de dollars sur 10 ans en financement ciblé accordé aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie ainsi que les soins à domicile et en milieu communautaire.

a réalisé de nouveaux investissements sans précédent dans les soins de santé par l'intermédiaire du Budget 2017, qui prévoyait 11 milliards de dollars sur 10 ans en financement ciblé accordé aux provinces et aux territoires afin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie ainsi que les soins à domicile et en milieu communautaire. Le 16 juillet 2020, le premier ministre et la vice-première ministre ont annoncé un accord visant à relancer l'économie de manière sécuritaire. Cet accord prévoyait plus de 19 milliards de dollars en financement de la part du gouvernement fédéral. L'Accord sur la relance sécuritaire contient des mesures à prendre sur une période de six à huit mois afin de relancer l'économie, tout en protégeant la santé des Canadiens.

Le 26 août 2020, le premier ministre a annoncé une somme pouvant s'élever à 2 milliards de dollars en soutien additionnel aux provinces et aux territoires dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire, pour les aider à veiller à ce que le retour en classe se fasse en toute sécurité.

La réunion d'aujourd'hui était la septième rencontre des premiers ministres tenue par le premier ministre depuis 2015. Le premier ministre a également tenu 22 appels avec les premiers ministres des provinces et des territoires pour discuter de leur réponse commune à la pandémie de COVID-19.

En plus des réunions des premiers ministres, au moins 25 réunions des ministres de la Santé ont été organisées, et le Comité consultatif spécial sur la COVID-19 s'est réuni au moins une centaine de fois.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/