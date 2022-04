Le premier ministre tient conjointement la conférence des donateurs « Agir pour l'Ukraine »

OTTAWA, ON, le 9 avril 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a tenu la conférence des donateurs « Agir pour l'Ukraine » avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec la participation du président de la Pologne, Andrzej Duda, et en partenariat avec l'organisation internationale de défense des citoyens Global Citizen dans le cadre d'un grand mouvement mondial en solidarité avec l'Ukraine.

L'événement d'aujourd'hui était le point d'orgue d'un rassemblement mondial sur les réseaux sociaux qui était soutenu par l'organisation Global Citizen en réponse à un appel urgent du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy afin que la communauté internationale mobilise d'autre soutien pour les personnes qui fuient la guerre en Ukraine. La campagne a permis de recueillir plus de 12,4 milliards de dollars sous forme de contributions annoncées afin de soutenir les réfugiés ukrainiens et de contrer la crise humanitaire.

Le premier ministre a annoncé aujourd'hui un soutien humanitaire additionnel de l'ordre de 100 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire qui s'aggrave en Ukraine et dans les pays voisins. Ce soutien permettra d'offrir plus de services de santé d'urgence, tels que des soins de traumatologie, ainsi que de la protection et des services de première nécessité comme de l'hébergement, de l'eau et de la nourriture. Ces fonds seront versés à nos partenaires humanitaires chevronnés, qui sont les mieux placés pour acheminer l'aide aux personnes qui en ont le plus besoin, et ce, de manière rapide et efficace. Si l'on compte l'annonce d'aujourd'hui, le Canada a fourni 245 millions de dollars en aide humanitaire depuis janvier 2022 pour contrer les répercussions du conflit en Ukraine.

Le premier ministre a également annoncé aujourd'hui un train de mesures pour faciliter la venue au Canada des Ukrainiens fuyant la guerre illégale du président Poutine, dont les suivantes :

des vols nolisés vers le Canada réservés aux Ukrainiens;

un soutien au revenu à court terme pour répondre aux besoins de base;

de l'hébergement temporaire à l'hôtel pendant une période pouvant aller à deux semaines.

Ces nouvelles mesures aideront plus d'Ukrainiens à bénéficier du programme d'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, tout en soulageant nos partenaires européens qui accueillent actuellement les Ukrainiens déplacés.

Au mois de mars, le Canada a lancé l'Autorisation de voyage, un moyen spécial et accéléré d'obtenir la résidence temporaire pour les Ukrainiens qui cherchent un refuge sûr au Canada pendant que la guerre se poursuit dans leur pays d'origine. Pour les Ukrainiens et leurs familles, l'Autorisation de voyage est la façon la plus rapide et efficace de venir au Canada. En effet, cette nouvelle mesure simplifie les exigences actuelles en matière de visa et de voyage, élimine la plupart des frais de demande et de traitement et permet un traitement accéléré et prioritaire. Depuis le lancement de l'Autorisation de voyage le mois dernier, le Canada a déjà approuvé plus de 30 000 demandes de personnes souhaitant venir au Canada dans le cadre de ce programme.

D'autres mesures ont également été mises en œuvre pour venir en aide aux personnes touchées par la guerre. Parmi celles-ci, notons le traitement prioritaire des passeports et documents de voyage canadiens, des preuves de citoyenneté et des demandes de résidence permanente, de visa de résident temporaire et de permis d'études et de travail de la part de ressortissants ukrainiens en Ukraine. Nous avons également annulé les frais de demande de visa et de permis de travail et d'études pour tous les ressortissants ukrainiens et les membres de leurs familles.

Dans son Budget 2022, le Canada a annoncé des contributions directes de plus de 1,2 milliard de dollars à l'appui de l'Ukraine et de sa population. Le Canada a également offert un soutien sous forme de prêt pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars pour le gouvernement ukrainien.

Le gouvernement du Canada continue de travailler sans relâche pour aider les Ukrainiens et leurs familles.

Citation

« Aujourd'hui, nous avons recueilli plus de 12,4 milliards de dollars sous forme de contributions afin de continuer à soutenir les Ukrainiens déplacés en raison de la guerre soutenue et injustifiable du président Poutine. Que ce soit pour de la nourriture, de l'eau, de l'hébergement ou de l'aide médicale, nous resterons là pour vous et vous offrirons l'aide dont vous avez besoin. Nous facilitons également la venue au Canada des Ukrainiens qui fuient la guerre. Nous agissons pour l'Ukraine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada fournit également plus de 345 000 articles de secours, tels que des couvertures et des matelas, de sa Réserve nationale stratégique d'urgence afin d'aider à répondre aux besoins humanitaires en Ukraine et dans la région. Ces articles nous ont précisément été demandés par nos partenaires et ils sont répartis en Ukraine et dans les pays voisins.

Si l'on compte l'annonce d'aujourd'hui, le Canada a fourni 245 millions de dollars en aide humanitaire à l'Ukraine. De ce montant, 145 millions de dollars ont été affectés jusqu'à présent à des organismes des Nations Unies, au Mouvement de la Croix-Rouge et à des organisations non gouvernementales.

Le Canada a investi 117 millions de dollars de plus pour instaurer de nouvelles mesures d'immigration afin d'accueillir les personnes fuyant la guerre en Ukraine.

Le Canada offre également un soutien fédéral temporaire pour aider les Ukrainiens à s'installer dans leurs nouvelles communautés :

formation linguistique;



renseignements et orientation sur la vie au Canada, comme de l'aide pour inscrire les enfants à l'école;



renseignements et services pour les aider à intégrer le marché du travail, comme du mentorat, du réseautage, des conseils, le perfectionnement de leurs compétences et de la formation;



activités qui favorisent les liens avec les communautés;



évaluation des besoins que pourraient avoir les Ukrainiens et orientation vers les bons organismes;



services à l'intention des femmes, des aînés, des jeunes et des personnes de la communauté LGBTQ2+;



d'autres soutiens à l'établissement offerts par le Programme d'établissement.

Le gouvernement fédéral continuera de travailler de près avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, qui accueillent et soutiennent les Ukrainiens qui arrivent sur leur territoire.

