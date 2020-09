OTTAWA, ON, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Conseil des ministres à Ottawa, en Ontario, les 14 et 15 septembre.

Alors que le monde continue de faire face à la menace et aux impacts de la pandémie mondiale, la retraite du Conseil des ministres mettra l'accent sur le maintien de la vigilance à travers le pays. Cela permettra de protéger les Canadiens contre la COVID-19 et de veiller à ce qu'ils soient soutenus tout au long de cette urgence sanitaire et économique mondiale.

Le Conseil des ministres discutera également de la voie à suivre pour assurer la relance. De plus, il abordera la manière dont nous pouvons bâtir un Canada plus résilient qui est à la fois plus sain, propre, sécuritaire et compétitif ainsi que plus juste et inclusif pour tous. Le gouvernement du Canada continuera de discuter de ces enjeux importants, et ce, en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, des partenaires internationaux, des intervenants et des entreprises.

Cette retraite sera aussi l'occasion de regarder vers l'avenir, puisque le gouvernement s'apprête à présenter un discours du Trône le 23 septembre. Ce discours exposera en détail la vision de l'avenir du gouvernement. Il abordera également son plan pour assurer la sécurité des Canadiens pendant que nous rebâtissons le pays afin qu'il soit plus fort et qu'il profite à tous.

Citation

« Ensemble, nous faisons encore face à des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19, mais nous nous trouvons aussi devant des opportunités. Je suis impatient de rencontrer mes collègues pour que nous continuions de travailler sur notre plan visant à assurer la santé et la sécurité de tous et à bâtir un pays plus résilient, soit un pays plus juste, plus vert et plus inclusif pour tout le monde. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/