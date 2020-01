Le premier ministre tiendra une retraite du Cabinet au Manitoba

OTTAWA, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une retraite du Cabinet à Winnipeg, au Manitoba, du 19 au 21 janvier.

Durant la retraite, le premier ministre et les ministres discuteront des moyens qui leur permettront de continuer à présenter des résultats positifs et concrets pour tous les Canadiens.

Les discussions refléteront la volonté du gouvernement de lutter contre les changements climatiques, renforcer la classe moyenne, avancer sur la route de la réconciliation, veiller à la sécurité et la santé des gens et répondre aux enjeux internationaux.

La retraite de trois jours sera une occasion de discuter des grandes priorités pour l'avenir et d'adopter une approche axée sur l'ouverture et la collaboration. Le gouvernement continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les intervenants et l'industrie dans les dossiers qui sont importants pour les Canadiens.

À l'aube d'une nouvelle année, le gouvernement reste déterminé à bâtir un Canada meilleur pour tout le monde. La retraite prochaine du Cabinet sera une occasion de donner suite aux progrès amorcés, qu'il s'agisse de veiller à ce que les travailleurs puissent trouver de bons emplois, de permettre aux aînés de profiter de leur retraite ou de rendre la vie plus abordable pour la classe moyenne.

Citation

« Je suis impatient de tenir une réunion du Cabinet productive à Winnipeg, qui est une ville fantastique et un centre économique et culturel important pour les Prairies. En octobre, les Canadiens ont fait savoir qu'ils voulaient un gouvernement qui trouve des terrains d'entente et fait en sorte que les gens à travers le pays profite d'une économie moderne, solide, et en pleine croissance. C'est exactement ce que notre gouvernement fera. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

