Le premier ministre, Justin Trudeau, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, et le ministre des Transports, Marc Garneau, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la publication du rapport de l'honorable Ralph Goodale, qui est le conseiller spécial chargé de la réponse continue du gouvernement du Canada face à la tragédie du vol de la Ukraine International Airlines :

« Aujourd'hui, nous saluons la publication du rapport de Ralph Goodale, conseiller spécial chargé de la réponse continue du gouvernement du Canada sur le vol PS752 abattu par l'Iran. Nous remercions M. Goodale pour son dévouement, ses efforts sincères et ses recommandations réfléchies.

« Quand un avion commercial ukrainien, soit le vol PS752, a été abattu par l'Iran, il a coûté la vie à 176 personnes innocentes. De ce nombre, 138 personnes avaient des liens avec le Canada. Le rapport contient de précieuses recommandations visant à relever les leçons tirées de cette catastrophe aérienne et des tragédies des vols 182 d'Air India et 302 d'Ethiopian Airlines. Les conclusions du rapport seront utilisées pour établir des pratiques exemplaires quant à la façon de réagir aux futures catastrophes aériennes internationales.

« De plus, le rapport met en lumière l'importance d'accorder une attention particulière aux besoins des familles des victimes de tragédies aériennes. En effet, ces besoins doivent être au cœur de la réponse du Canada. Les Canadiens doivent demeurer résolus à fournir aux familles des victimes la transparence, la responsabilité et la justice qu'elles méritent et dont elles ont besoin. Le rapport contient des recommandations importantes sur la façon d'améliorer le soutien aux familles des victimes de catastrophes aériennes. Il est notamment recommandé d'établir un engagement solide auprès des familles et de leur fournir des renseignements précis et fiables, et ce, le plus rapidement possible et de façon régulière. Nous devons nous souvenir des précieuses vies qui ont été perdues lors de ces catastrophes aériennes internationales et leur rendre hommage.

« Il est absolument essentiel de déployer des efforts acharnés pour connaître la vérité sur ces événements. C'est dans cette optique que le conseiller spécial a posé des questions vitales. L'Iran devrait y répondre de manière approfondie, avec des preuves à l'appui, afin d'établir la crédibilité de ses enquêtes et de convaincre la communauté de l'aviation civile internationale que l'espace aérien iranien est sûr. Le rapport est résolument en faveur de l'initiative sur la sécurité aérienne du Canada. Celle-ci pourrait aider à éviter le passage d'avions civils dans les zones de conflit dangereuses. Le rapport présente également des conseils pour améliorer la qualité des enquêtes de sécurité portant sur les tragédies aériennes dont la principale cause est une activité militaire.

« Le gouvernement du Canada donne suite rapidement aux recommandations que présente le conseiller spécial Goodale dans son rapport, à l'approche du premier anniversaire du jour où l'Iran a abattu le vol 752 de la Ukraine International Airlines.

« Le Canada continue de travailler en collaboration avec ses partenaires internationaux afin de mener des enquêtes approfondies et crédibles au sujet de la destruction de cet appareil par l'Iran, tout en cherchant à faire la lumière dans ce dossier dans un esprit de transparence, de responsabilité et de justice pour les victimes et leurs familles. »

