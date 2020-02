Le premier ministre sera l'hôte d'une rencontre des premiers ministres et d'une rencontre avec des dirigeants autochtones nationaux

OTTAWA, le 27 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la prochaine rencontre des premiers ministres aura lieu à Ottawa le 13 mars 2020. Il s'agit de la sixième rencontre des premiers ministres organisée par le premier ministre depuis 2015. Il sera accompagné de la vice-première ministre Chrystia Freeland.

Durant la rencontre, les premiers ministres se pencheront sur le maintien de la compétitivité de notre économie et sur la réalisation de progrès dans des dossiers qui sont importants pour tous les Canadiens. Ils discuteront des moyens pour favoriser la croissance propre et diminuer les effets des changements climatiques et, parallèlement, l'exploitation de nos ressources naturelles de manière durable, ainsi que la création de bons emplois pour la classe moyenne. Puis, ils aborderont les besoins en matière de soins de santé et d'infrastructure, les transferts aux provinces et aux territoires et les priorités du Nord.

De plus, les premiers ministres rencontreront des dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis le 12 mars 2020. Ils discuteront de la façon dont ils peuvent faire progresser ensemble diverses priorités des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis.

Citations

« Les Canadiens ont clairement indiqué qu'ils veulent que nous abordions ensemble les enjeux qui leur tiennent le plus à cœur. Je suis impatient de travailler avec les premiers ministres pour favoriser la création d'emplois et la croissance économique, lutter contre les changements climatiques, et bâtir des communautés où les gens vivent en santé et en sécurité. Si nous unissons nos forces, nous pouvons créer des opportunités pour tous les Canadiens et continuer à bâtir un pays qui fonctionne pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Il n'y a pas de relation plus importante pour moi et pour le Canada que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Cette rencontre mettra l'accent sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour changer véritablement la vie des familles et des communautés autochtones à travers le pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis la dernière élection, le premier ministre et moi avons discuté régulièrement avec les dirigeants des provinces et des territoires à travers le pays. Notre priorité est de continuer à bâtir une économie qui profite à tous. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration avec les dirigeants provinciaux, territoriaux et autochtones dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre

Faits saillants

Les rencontres précédentes des premiers ministres ont porté sur l'établissement des réfugiés syriens, la croissance propre et les changements climatiques, la compétitivité économique ainsi que le commerce international et intérieur.

Cette année, pour appuyer les services sociaux et de santé importants aux Canadiens, le gouvernement du Canada transférera 81,6 milliards de dollars aux provinces et aux territoires : 41,9 milliards de dollars pour le Transfert canadien en matière de santé, 15 milliards de dollars pour le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, 20,6 milliards de dollars en paiements de péréquation et 4,2 milliards de dollars pour la formule de financement des territoires.

Dans le budget de 2017, le gouvernement a engagé 11 milliards de dollars sur 10 ans en financement ciblé pour les provinces et les territoires afin d'améliorer l'accès aux services de santé mentale et de toxicomanie, ainsi qu'aux soins à domicile et en milieu communautaire. Cette contribution vise à appuyer l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada afin de favoriser la croissance économique à long terme, d'appuyer une économie verte à faibles émissions de carbone et de bâtir des communautés inclusives.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les provinces et les territoires pour réduire les obstacles au commerce. En 2019, le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur l'importation des boissons enivrantes pour éliminer tous les obstacles restants au commerce interprovincial de l'alcool.

Les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux travaillent à la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le Cadre prévoit plus de 50 mesures visant à réduire les émissions, à faire croître l'économie et à favoriser l'adaptation aux changements climatiques.

Depuis 2015, les premiers ministres rencontrent les dirigeants autochtones nationaux de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis avant la rencontre des premiers ministres.

