OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Villers-Cotterêts et à Paris, en France, du 3 au 5 octobre 2024, pour participer au 19e Sommet de la Francophonie.

À ce Sommet, tenu cette année sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français », le premier ministre défendra et fera la promotion de la langue française, qui est une richesse et un atout pour le Canada.

Il travaillera avec les autres chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la Francophonie pour promouvoir des valeurs communes, notamment la démocratie et les droits de la personne. Il fera également avancer d'autres priorités importantes, dont l'égalité des genres, l'inclusion des jeunes et de la société civile, l'action climatique et la coopération économique au sein de la Francophonie, en faveur d'une croissance qui profite à tous. Le premier ministre s'entretiendra avec ses homologues, dont des dirigeants des pays du Sud, afin que nous puissions travailler ensemble sur des priorités et des défis communs.

Lors de ce Sommet, le premier ministre Trudeau soulignera la richesse et la diversité des cultures francophones du Canada ainsi que le rôle essentiel que les communautés francophones continuent de jouer au Canada dans l'édification d'un pays meilleur, plus juste et plus inclusif. Y seront également présents des représentants du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et du Québec, ainsi que de leaders de la société civile et du monde des affaires, qui contribueront aux pavillons canadiens du Village de la Francophonie et du salon FrancoTech.

La participation du premier ministre au Sommet renforcera les relations du Canada avec les autres États et gouvernements de la Francophonie et permettra de faire progresser des solutions aux défis mondiaux les plus pressants, qui ont des répercussions sur les pays de la Francophonie.

Citation

« Le Sommet de la Francophonie sera l'occasion pour le Canada de poursuivre sa collaboration étroite avec l'Organisation internationale de la Francophonie et ses États et gouvernements membres, afin de protéger et faire rayonner la langue française, de créer de nouvelles opportunités pour nos populations et de promouvoir nos valeurs communes, telles que la paix, la démocratie, les droits de la personne et l'inclusion. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la quatrième participation du premier ministre Trudeau au Sommet de la Francophonie, après les sommets tenus en Tunisie en 2022, en Arménie en 2018 et à Madagascar en 2016.

à en 2016. Le Sommet de la Francophonie a lieu tous les deux ans. Il se tient cette année les 4 et 5 octobre. Ce sommet est une occasion importante pour les chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie de se rencontrer afin de travailler ensemble à faire avancer nos priorités communes et d'aborder des enjeux importants.

La Francophonie est un ensemble de 88 États et gouvernements ‒ 54 membres à part entière, sept membres associés et 27 observateurs ‒ dont beaucoup partagent la langue française et des valeurs communes.

En tant que membre fondateur et deuxième bailleur de fonds de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Canada est actif au sein de l'organisation et appuie son mandat et ses initiatives, notamment afin de protéger et promouvoir la langue française ainsi que la diversité culturelle et linguistique.

Lors du Sommet de Villers-Cotterêts , les chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie prendront une décision au sujet des demandes d'adhésion à l'OIF , notamment celle de la Nouvelle-Écosse à titre d'observateur, qui est appuyée par le gouvernement du Canada.

Lors du Sommet de Villers-Cotterêts l'OIF Le Québec et le Nouveau-Brunswick sont devenus membres de plein droit de l'Agence de coopération culturelle et technique (l'ancêtre de l'OIF ), respectivement en 1971 et 1977. L' Ontario s'est joint à l'OIF à titre d'observateur en 2016.

