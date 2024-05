OTTAWA, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 21 mai 2024, pour participer au congrès nord-américain quadriennal de l'Union internationale des employés de service (UIES) et promouvoir les relations entre le Canada et les États-Unis, y compris le commerce transfrontalier.

Sur invitation de l'UIES, le premier ministre prononcera une allocution lors du congrès. Il soulignera les efforts déployés par tous les intervenants canadiens afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de générer des possibilités pour nos travailleurs, d'améliorer les soins de santé et d'offrir une chance équitable à toutes les générations. Le premier ministre mettra également en lumière le partenariat très étroit qui unit le Canada et les États-Unis. En tant qu'amis et Alliés les plus proches, les deux pays entretiennent une relation qui est renforcée par les contributions importantes des organisations syndicales, sous la direction de nos syndicats transfrontaliers.

Pendant son séjour en Pennsylvanie, le premier ministre rencontrera des chefs d'entreprise américains afin de cerner des possibilités de collaboration en matière de commerce et d'investissement. La Pennsylvanie, qui est l'un des principaux partenaires commerciaux du Canada, exporte plus de marchandises vers le Canada que vers ses quatre autres principaux marchés d'exportation réunis. En 2023, les exportations de la Pennsylvanie vers le Canada ont atteint 14,3 milliards de dollars américains, soit plus d'un quart des exportations de la Pennsylvanie dans le monde. Le Canada a aussi une présence importante en Pennsylvanie, ses exportations vers l'État s'élevant à 13.6 milliards de dollars américains. De plus, des entreprises canadiennes emploient plus de 25 000 personnes dans l'État.

Grâce à cette relation commerciale productive, nous créons des emplois bien rémunérés sur lesquels nos travailleurs peuvent compter, des conditions propices à la croissance de nos entreprises et davantage de possibilités pour les Américains comme pour les Canadiens. Le Canada est un partenaire fiable qui dispose de minéraux critiques, d'une chaîne d'approvisionnement résiliente, d'une économie concurrentielle et d'un bassin de talents de classe mondiale. Dans le cadre de cette approche pancanadienne, nous favorisons le commerce, attirons des investissements et faisons en sorte que les travailleurs canadiens soient bien placés pour saisir les occasions qui s'offrent à eux.

Citation

« Le Canada et les États-Unis sont de très proches amis. Ensemble, nous créons des emplois bien rémunérés, nous offrons des possibilités à nos travailleurs, nous luttons contre les changements climatiques et nous faisons croître nos économies. Ce voyage sera une nouvelle occasion pour notre équipe d'approfondir notre partenariat avec nos amis américains et de rendre la vie meilleure et plus juste pour les Canadiens comme pour les Américains. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'UIES est un syndicat qui représente quelque 2 millions de personnes. Il comprend le SEIU Healthcare, qui représente environ 60 000 travailleurs du secteur de la santé dans la province de l' Ontario .

. Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis figurent parmi les plus vastes du monde. Les deux pays partagent également la plus longue et la plus sûre frontière du monde, que traversent chaque jour plus de 3,6 milliards de dollars de biens et services.

Avec plus de 1 300 milliards de dollars d'échanges bilatéraux de biens et de services en 2023, le Canada était le plus important partenaire commercial des États-Unis cette année-là. Le commerce entre le Canada et les États-Unis repose sur des chaînes d'approvisionnement binationales de longue date, grâce auxquelles environ 79 % des exportations de biens canadiens vers les États-Unis sont intégrées aux chaînes d'approvisionnement américaines.

Les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis soutiennent des millions de bons emplois de part et d'autre de la frontière et favorisent une collaboration innovatrice qui renforce la compétitivité de l'Amérique du Nord.

En 2023, les importations de marchandises de la Pennsylvanie en provenance du Canada se sont élevées à 13,6 milliards de dollars américains tandis que les exportations de marchandises de la

Pennsylvanie vers le Canada ont atteint 14,3 milliards de dollars américains.

L'économie de l'État dépend fortement des importations de pétrole brut canadien, de pâte de bois, de bois d'œuvre et de divers métaux.

Des entreprises canadiennes ont employé 27 800 personnes dans l'État en 2018.

Plus de 2,2 millions d'emplois au Canada dépendent des exportations vers les États-Unis et plus de 7,8 millions d'emplois aux États-Unis sont liés au commerce avec le Canada.

Selon les données américaines, les entreprises à propriété majoritairement canadienne qui mènent des activités aux États-Unis emploient plus de 866 000 personnes.

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique est en vigueur depuis le 1er juillet 2020. Il contribue à renforcer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines et permet au Canada, aux États-Unis et au Mexique de rivaliser en tant que bloc régional sur le marché mondial.

