OTTAWA, ON, le 11 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Nassau, aux Bahamas, les 15 et 16 février, pour participer à la 44e Réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à titre d'invité spécial. Auprès de la CARICOM, qui réunit les dirigeants de 20 gouvernements des Caraïbes, le premier ministre fera avancer des priorités communes, notamment la poursuite de l'aide au peuple haïtien.

Cette rencontre offrira aux dirigeants l'occasion d'explorer des moyens qui permettraient à la région de continuer d'aider le peuple haïtien sur les plans politique, sécuritaire et humanitaire. Ils discuteront également de leur appui aux solutions dirigées par les Haïtiens face à la situation en Haïti, laquelle a des conséquences dévastatrices sur le peuple de ce pays. En tant que partenaire indéfectible, le Canada est intervenu en réponse à cette situation flagrante. Il a notamment fourni de l'aide à la police nationale haïtienne et déployé un avion de patrouille à long rayon d'action pour perturber les activités des gangs. Le Canada a également coordonné la livraison d'équipement de sécurité essentiel acheté par le gouvernement haïtien, fourni de l'aide humanitaire et imposé de lourdes sanctions aux responsables. Nous continuerons à soutenir le peuple haïtien dans sa lutte pour un avenir meilleur.

À l'heure où la CARICOM célèbre son 50e anniversaire, le premier ministre prendra part à des discussions en groupe et à des réunions bilatérales avec des dirigeants de cette organisation. Il s'efforcera de resserrer le partenariat du Canada avec les pays de la région des Caraïbes, notamment en faisant la promotion de la démocratie, des droits de la personne, de la croissance économique qui profite au plus grand nombre et du développement de l'énergie propre. De plus, le premier ministre collaborera avec les dirigeants de la CARICOM pour accroître le commerce et l'investissement entre le Canada et les Caraïbes afin de créer des emplois et de la croissance et pour promouvoir l'action climatique et la résilience dans cette région particulièrement vulnérable aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.

Le Canada, en tant que fidèle partenaire, poursuit sa collaboration avec la CARICOM afin de favoriser la sécurité, la stabilité et la prospérité du monde entier.

« Le Canada et la Communauté des Caraïbes partagent de forts liens entre leurs peuples, des valeurs communes et un engagement fort dans la lutte contre les changements climatiques. Je me réjouis à la perspective de rencontrer les dirigeants de la CARICOM afin de discuter de la poursuite de notre collaboration en vue de soutenir le peuple haïtien, de renforcer la région des Caraïbes et de bâtir un avenir meilleur pour les gens et les entreprises du Canada, des Caraïbes et du reste du monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Plus de deux millions de Canadiens se rendent dans les pays de la CARICOM chaque année.

Le Canada collabore depuis longtemps avec de nombreux pays de la CARICOM dans un large éventail de dossiers, notamment le commerce, la sécurité, la défense et la gouvernance.

collabore depuis longtemps avec de nombreux pays de la CARICOM dans un large éventail de dossiers, notamment le commerce, la sécurité, la défense et la gouvernance. La CARICOM est composée de 15 États membres et de cinq membres associés. Les États membres sont les suivants : Antigua -et- Barbuda , Bahamas , Barbade, Belize , la Dominique, la Grenade, Guyana , Haïti, Jamaïque, Montserrat , Sainte-Lucie , Saint-Kitts -et- Nevis , Saint-Vincent-et-les- Grenadines , Suriname et Trinité-et- Tobago . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : Anguilla , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et les îles Turks et Caicos.

-et- , , Barbade, , la Dominique, la Grenade, , Haïti, Jamaïque, , , -et- , Saint-Vincent-et-les- , Suriname et Trinité-et- . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et les îles Turks et Caicos. La Conférence des chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes se réunit deux fois par année dans le cadre d'une réunion régulière et d'une réunion intersessions qui se tiennent respectivement en été et en hiver.

En 2021, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les pays de la CARICOM s'élevait à 1,9 milliard de dollars. La même année, le commerce bilatéral de services atteignait 3,9 milliards de dollars.

