Le premier ministre se rendra au Royaume-Uni et en France à l'occasion du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Du débarquement du jour J le 6 juin à la libération de Paris le 25 août, la bataille de Normandie de 1944 a été un événement déterminant de la Seconde Guerre mondiale et l'une des plus grandes réalisations militaires du Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Portsmouth, à la plage Juno et à Paris du 4 au 7 juin 2019.

Le premier ministre Trudeau participera à des activités commémoratives pour souligner le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie. La délégation canadienne comprendra le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Lawrence MacAulay, des anciens combattants, des représentants d'organisations autochtones et d'anciens combattants, des parlementaires et des jeunes Canadiens.

Citation

« Nous avons une dette immense envers les anciens combattants, ceux qui ont perdu la vie et tous leurs proches qui ont servi et qui ont tant sacrifié pendant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où nous marquons le 75e anniversaire du jour J, nous rendons hommage aux soldats alliés qui ont participé au débarquement ce jour‑là et qui ont changé le cours de l'histoire. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La ville de Portsmouth, en Angleterre, une importante ville industrielle et portuaire britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, a été un point de départ important pour la flotte alliée qui a navigué vers les plages de Normandie en juin 1944.

Le haut commandement allié a pris la décision d'attaquer le 6 juin 1944, date connue dans l'histoire sous le nom de « jour J ». Une force alliée massive a traversé la Manche en direction d'une étendue de 80 kilomètres sur la côte normande. Cinq zones de débarquement ont été assignées aux forces des pays alliés : la plage Juno au Canada ; la plage Gold au Royaume-Uni; la plage Sword au Royaume‑Uni et à la France ; la plage Utah et la plage Omaha aux États-Unis.

, mettant officiellement fin à la bataille de Normandie. Plus de 45 000 Canadiens ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plus de 5 000 pendant la bataille de Normandie et 359 le jour J.

