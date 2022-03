OTTAWA, ON, le 4 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Europe du 6 au 11 mars 2022. Cette visite lui donnera l'occasion de renforcer encore davantage la solidarité du Canada avec nos partenaires et alliés européens face à l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie.

Le Canada est uni avec ses partenaires et alliés pour soutenir l'Ukraine. Durant sa visite, le premier ministre discutera avec de proches alliés de moyens de continuer à répondre à l'agression militaire injustifiable et non provoquée de la Russie contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Il exprimera également le soutien du Canada à l'aide mise en place pour répondre aux importants défis humanitaires qui émergent en Ukraine et alors que des réfugiés fuient le pays. Le premier ministre cherchera également à faire progresser d'importantes priorités communes, notamment le commerce, la croissance économique, l'action pour le climat et les droits de la personne.

Le premier ministre se rendra à Londres, au Royaume-Uni, le 6 mars 2022. Il participera à une rencontre avec le premier ministre Boris Johnson, à laquelle se joindra aussi le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Les dirigeants chercheront à déterminer de nouvelles mesures à imposer en réponse à la violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies par la Russie. Durant sa visite au Royaume-Uni, le premier ministre se verra accorder une audience auprès de Sa Majesté la Reine.

Le premier ministre se rendra ensuite à Riga, en Lettonie, le 8 mars 2022, afin de rencontrer le premier ministre Krišjānis Kariņš. Les dirigeants discuteront des défis de sécurité actuels, des mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN et de moyens de resserrer davantage la relation bilatérale. Dans le cadre de leur réunion, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Kariņš seront accompagnés de la première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas, et de la première ministre de la Lituanie, Ingrida Šimonytė. Ensemble, ils se consulteront sur les nouvelles mesures d'aide à mettre en place pour l'Ukraine et d'autres priorités communes. Le premier ministre rencontrera également le président de la Lettonie, Egils Levits.

Durant son passage en Lettonie, le premier ministre rencontrera également Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, pour discuter de la réaction de l'Alliance à l'attaque que mène actuellement la Russie contre l'Ukraine, du soutien inébranlable qu'apporte le Canada au flanc est de l'OTAN et de l'importance d'une coordination et d'une collaboration soutenues entre alliés et partenaires dans leur appui à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance de l'Ukraine. Le premier ministre rencontrera également les membres des Forces armées canadiennes en Lettonie qui participent à l'opération REASSURANCE pour les remercier du travail qu'ils font pour rendre l'Europe plus forte et plus sûre.

Le premier ministre se rendra ensuite à Berlin, en Allemagne, le 9 mars 2022. Il participera à une rencontre avec le chancelier allemand, Olaf Scholz. Les dirigeants discuteront de la paix et de la sécurité en Europe, particulièrement dans l'optique de leur attachement commun à la démocratie et au multilatéralisme. Le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz exploreront également des possibilités d'approfondir la coopération bilatérale afin d'accroître le commerce, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir l'économie de l'avenir, notamment par la transition vers les énergies propres. Le premier ministre rencontrera également le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Enfin, le premier ministre se rendra à Varsovie, en Pologne, le 10 mars 2022. Il rencontrera le président Andrzej Duda pour discuter de préoccupations liées à la sécurité en Europe de l'Est et pour exprimer le soutien du Canada à la Pologne, qui accueille actuellement des centaines de milliers d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe.

Le premier ministre Trudeau profitera également de son voyage pour mettre en valeur les réussites liées à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) au chapitre de la création d'emplois et de la croissance de la classe moyenne. Il réaffirmera qu'en ces temps difficiles, le Canada est solidaire de ses alliés et qu'il reste un partenaire stable et de confiance.

« À la suite de l'agression injustifiée et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine, le Canada collabore étroitement avec ses alliés et partenaires pour défendre la démocratie contre l'autoritarisme et soutenir la population ukrainienne. Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour que les actions de la Russie ne restent pas impunies. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

